No Lance a Lance desta terça, o dilema do Flamengo, a lesão de Vitor Roque, e o futuro do São Paulo
Programa repercute as notícias do futebol, nesta sexta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O programa Lance a Lance vai ao ar nesta terça-feira, às 18h, com uma edição dedicada aos principais temas do futebol brasileiro. A atração aborda mudanças de planejamento no Flamengo, em função do mau início no Campeonato Carioca, as movimentações de mercado do Vasco para o setor ofensivo, após a saída de Vegetti. Além do cenário político do São Paulo, pós-impeachment de Julio Casares e o boletim médico de Vitor Roque no Palmeiras.
A resenha com o melhor do noticiário esportivo Assista!
Torcedores do Flamengo mandam recado a Vitão após anúncio
Fora de Campo
Torcida do Cruzeiro manda recado a Gerson após chegada em Belo Horizonte
Fora de Campo
Técnico do West Ham abre o jogo sobre Lucas Paquetá no Flamengo: ‘Solução’
Futebol Internacional
O programa também traz informações sobre as novidades da negociação envolvendo o Flamengo, o West Ham e o meia Lucas Paquetá. O tema contará com a participação ao vivo do influencer Julio Miguel Neto.
Ainda no campo das negociações, o Vasco da Gama também entra em pauta diante das incertezas no setor ofensivo. A diretoria avalia o mercado em busca de reforços, e um dos nomes analisados é o do atacante Hinestroza, que desperta interesse do Boca Juniors.
No São Paulo, o programa discute os primeiros dias do clube sem Julio Casares, com foco nos impactos administrativos e políticos do novo cenário. Já no Palmeiras, o destaque é a situação do atacante Vitor Roque, que não teve lesão detectada após exames. Isso e muito mais com o timaço do Lance!
O Lance a Lance é apresentado por Fernando David e tem comentários de João Lidington e Lúcio de Castro.
➡️ Acesse o canal do Youtube do Lance!
- Matéria
- Mais Notícias