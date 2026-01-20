Lance a Lance desta sexta-feira traz os temas mais quentes do futebol brasileiro. A negociação de Paquetá e Flamengo segue firme. No São Paulo, destaque para a grave crise política. Já no Vasco, a torcida pede pela permanência de Rayan, que tem proposta do Bournemouth.



O programa Lance a Lance vai ao ar nesta terça-feira, às 18h, com uma edição dedicada aos principais temas do futebol brasileiro. A atração aborda mudanças de planejamento no Flamengo, em função do mau início no Campeonato Carioca, as movimentações de mercado do Vasco para o setor ofensivo, após a saída de Vegetti. Além do cenário político do São Paulo, pós-impeachment de Julio Casares e o boletim médico de Vitor Roque no Palmeiras.





O programa também traz informações sobre as novidades da negociação envolvendo o Flamengo, o West Ham e o meia Lucas Paquetá. O tema contará com a participação ao vivo do influencer Julio Miguel Neto.



Ainda no campo das negociações, o Vasco da Gama também entra em pauta diante das incertezas no setor ofensivo. A diretoria avalia o mercado em busca de reforços, e um dos nomes analisados é o do atacante Hinestroza, que desperta interesse do Boca Juniors.

No São Paulo, o programa discute os primeiros dias do clube sem Julio Casares, com foco nos impactos administrativos e políticos do novo cenário. Já no Palmeiras, o destaque é a situação do atacante Vitor Roque, que não teve lesão detectada após exames. Isso e muito mais com o timaço do Lance!

Andrew em treino pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O Lance a Lance é apresentado por Fernando David e tem comentários de João Lidington e Lúcio de Castro.

