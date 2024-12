Mauro Cezar aponta erro da diretoria do Flamengo em despedida de Gabigol: ‘Tiro no pé’

O jornalista Mauro Cezar apontou o erro da diretoria do Flamengo na despedida de Gabigol. O ciclo do atacante no Rubro-negro chegou ao fim no último domingo (8) após o empate com o Vitória por 2 a 2, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão de 2024. O atleta se despede do clube depois de não ter chegado a um acordo por uma renovação contratual.

Através de uma publicação nas redes sociais, Mauro criticou as homenagens da diretoria rubro-negra para Gabigol antes do apito inicial da partida. O momento foi protagonizado por um climão após o atacante ter ignorado o presidente do clube Rodolfo Landim, que foi recebido com vaias e xingamentos por parte massiva da torcida. O comunicador classificou o gesto como uma jogada política.

- Rodolfo Landim viveu os últimos momentos dele como presidente do Flamengo, no Maracanã, sendo vaiado e xingado por torcedores insatisfeitos com a saída de Gabigol. Na verdade, o dirigente, nas vésperas da eleição, parece ter tentado uma última cartada buscando quem sabe uma aproximação da torcida, buscando um melhor resultado nas urnas para seu candidato, tentando capitalizar com a popularidade de Gabriel com a torcida - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O fato é que Landim fez uma tentativa infeliz. Toda aquela cena, taças no meio de campo, placa para o Gabriel, o clube não deveria ter se envolvido nisso. A manifestação da torcida foi legítima. Mas quando o clube faz esse tipo de coisa, em meio a tanta polêmica entre as partes, foi um tiro no pé - concluiu.

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo chega ao fim com o apito final da partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 99 se despede após não ter chegado a um acordo para uma renovação contratual com a diretoria.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio mandatário do clube, o impasse na negociação se deu por conta do período do novo possível acordo. O Flamengo estaria disposto a oferecer uma extensão de contrato curta, enquanto o atacante pedia um vínculo longo.

O adeus do ídolo foi marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã. Além disso, Gabigol ainda marcou um último gol com a camisa do Rubro-Negro no empate por 2 a 2 contra o Vitória.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.