Luis Roberto vira assunto durante a final do Mundial entre PSG x Chelsea

PSG x Chelsea estão disputando a final do Mundial de Clubes neste domingo (13). A partida começou às 16h (Brasília), e está 3 a 0 para o clube de Londres. Durante a transmissão da Globo, o narrador Luis Roberto virou assunto nas redes sociais.

A decisão vai apontar o primeiro campeão do novo Mundial de Clubes da Fifa. O duelo começou às 16h (Brasília), e tem emocionado torcedores ao redor do mundo. Até aqui, o favorito vai caindo diante de toda a expectativa criada ao longo da semana.

Durante a última transmissão da Globo no Mundial, entre PSG x Chelsea, Luis Roberto voltou a ser assunto na web depois de uma fala de Róger Flores, comentarista. Róger brincou com o fato de Luis Roberto ter chamado a banda Coldplay de "Cudplay", na Copa de 2022. O grupo se apresentou durante o intervalo da decisão deste domingo.

Veja a brincadeira dos torcedores com Luis Roberto na final do Mundial entre PSG x Chelsea

Entenda a comemoração de Cole Palmer

Cole Palmer foi o principal destaque na vitória parcial do Chelsea, por 3 a 0, contra o PSG, neste domingo (13), pela final do Mundial de Clubes. Com dois gols e uma assistência ainda no primeiro tempo, o jogador vai levando os Blues ao título do novo torneio da Fifa. Mas, afinal, por que o meia inglês comemora gols "com frio"?

Desde que chegou ao Chelsea, Palmer se tornou dos melhores jogadores do futebol mundial e ficou conhecido pela sua comemoração marcante. Com os braços cruzados na frente do corpo, simulando um tremor gélido, o movimento ganhou popularidade entre os torcedores, que o apelidam de "Cold Palmer", que surgiu pela frieza do jogador na frente do gol. Agora, depois da final entre PSG x Chelsea, o astro fica ainda maior.

A origem da comemoração é de uma homenagem ao ex-companheiro de Manchester City, Morgan Rogers, que usava o gesto quando jogava pelo Middlesbrough. Hoje no Aston Villa, Rogers fez o gesto pela primeira vez em 23 de dezembro de 2023, e Palmer prometeu repetir o gesto caso marcasse um gol. Uma semana depois, o meia fez a comemoração em vitória do Chelsea contra o Luton Town.

Inclusive, Cole Palmer registrou a patente da sua comemoração de gol. Isso significa que, embora outros jogadores e pessoas possam realizar a comemoração, o registro garante ao meia inglês direitos sobre o uso comercial da celebração, como em jogos de videogame ou produtos licenciados.