Europeus reagem a Cole Palmer na final do Mundial entre PSG x Chelsea

PSG x Chelsea estão se enfrentando na final do Mundial de Clubes neste domingo (13). O primeiro tempo acabou com vitória parcial do clube de Londres por 3 a 0, com dois belos gols de Cole Palmer e um do brasileiro João Pedro. Os europeus enlouqueceram com o desempenho do craque do Chelsea.

A decisão vai apontar o primeiro campeão do novo Mundial de Clubes da Fifa. O duelo começou às 16h (Brasília), e tem emocionado torcedores ao redor do mundo. Até aqui, o favorito vai caindo diante de toda a expectativa criada ao longo da semana.

Com dois bonitos na grande final, Cole Palmer é o assunto do momento entre os europeus que amam futebol. Eles enlouqueceram com o desempenho do britânico, e se manifestaram nas redes sociais.

Veja reação dos ingleses com o desempenho de Palmer na final do Mundial entre PSG x Chelsea

Qual é o salário de Cole Palmer, estrela do Chelsea?

Um dos protagonistas da campanha do Chelsea até a final do Mundial de Clubes, Cole Palmer vem se destacando no time de Londres desde que saiu do Manchester City. O camisa 10 é tratado como referência no ataque dos Blues, porém não figura-se entre os atletas mais bem pagos do clube. Mas, afinal, qual é o salário de Palmer no Chelsea?

Embora seja apontado como o principal jogador dos Blues na temporada, Cole Palmer está longe de liderar a folha salarial do Chelsea. O topo do ranking pertence a Sterling, que, mesmo sem espaço nas partidas, figura como o atleta mais bem pago do elenco, com uma remuneração anual de 16,9 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). Na sequência aparecem Reece James, Fofana, Nkunku, Enzo Fernández, Cucurella, Pedro Neto, Moisés Caicedo e João Félix.

Na nona posição entre os maiores salários do clube, Palmer recebe por ano 6,76 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 44 milhões.