Rio Ferdinand, um dos ex-jogadores mais queridos pela torcida do Manchester United, desabafou sobre as críticas que o ponta-direita Noni Madueke, do Chelsea, tem sofrido nas redes sociais. O atacante está em negociações avançadíssimas para trocar os Blues pelo rival Arsenal, mas parte dos torcedores dos Gunners não está feliz com a negócio, o que levou até à criação de uma petição contra a contratação do atleta. Em sua conta do "X", Ferdinand se solidarizou com o jogador, chamou os ataques de "vergonhosos" e tais adeptos de "impostores".

— Para um jovem jogador de futebol inglês de 23 anos ser vilipendiado, intimidado, humilhado e completamente desmoralizado num momento em que deveria estar celebrando uma transferência de 55 milhões de libras… é uma completa vergonha. Basta se colocar no lugar dele por um minuto. Basta se colocar no lugar dos pais dele por um minuto e imaginar como deve ser esse sentimento. Nunca vi nada parecido antes e espero nunca mais ver. Só espero que a transferência se concretize e que Noni Madueke enfie toda essa negatividade de volta goela abaixo desses impostores. Seja o que for que aconteça a partir daqui, boa sorte, Noni — disse o zagueiro em trecho do desabafo.

O motivo das críticas a Madueke é o seu comportamento dentro e fora de campo pelo Chelsea. Recentemente, o técnico dos Blues deu a entender que o jogador não está feliz no clube e que está livre para sair e jogar no rival. O jogador já levantou dúvidas sobre sua disciplina nos treinos e caiu de produção nos últimos jogos. Além disso, Noni seria o sexto atleta do rival a ir para o Arsenal a pedido de Mikel Arteta, técnico dos Gunners, o que gerou insatisfação em parte da torcida.

Maduke em atividade pelos Blues (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

