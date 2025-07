Flamengo vira assunto entre europeus em Chelsea x PSG, na final do Mundial

PSG x Chelsea estão disputando a final do Mundial de Clubes neste domingo (13). A partida começou às 16h (Brasília), e está 3 a 0 para o clube de Londres. Muitos europeus lembraram do Flamengo nas redes sociais e começaram a falar do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

A decisão vai apontar o primeiro campeão do novo Mundial de Clubes da Fifa. O duelo começou às 16h (Brasília), e tem emocionado torcedores ao redor do mundo. Até aqui, o favorito vai caindo diante de toda a expectativa criada ao longo da semana.

➡️Torcedores resgatam fala de Ceni sobre Pedro no Flamengo: ‘Desrespeitoso’

Durante a partida, torcedores do Chelsea lembraram das provocações entre os 'fãs' do Flamengo e o clube londrino. Outros, lembraram que o único clube a vencer o Chelsea no Mundial foi o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Mengão venceu o Chelsea e garantiu premiação milionária no Mundial. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Veja os europeus falando do Flamengo durante a final do Mundial entre PSG x Chelsea

Gerson se despede do Rubro-Negro: ‘Aqui tive as maiores conquistas da minha vida’

No dia da final do Mundial entre PSG x Chelsea, o Flamengo se despediu de um ídolo. No mesmo dia em que foi anunciado pelo Zenit, da Rússia, Gerson se despediu do Mengão. Em sua conta no Instagram, o Coringa publicou, na tarde deste domingo (13), um texto enaltecendo a sua gratidão pelo clube carioca, funcionários e torcedores. Na última frase, o ex-capitão rubro-negro escreveu um trecho do hino: "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo".

- Esse texto aqui é para agradecer. Agradecer por ter tido mais uma oportunidade de realizar meu sonho e de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar: Clube de Regatas do Flamengo. Dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que conquistei estarão eternizados - iniciou Gerson, ex-jogador do clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Agradeço todos os companheiros que tive; todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e a Nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é pra quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e Nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo - completou.

Após a diretoria diminuir o valor da multa rescisória de Gerson, na última renovação de contrato do meia, o Zenit, da Rússia, pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo atleta. As conversas entre os russos e o jogador foram iniciadas antes mesmo do Mundial de Clubes. O Coringa, no entanto, optou por disputar o torneio pelo Rubro-Negro.