Botafogo 2024 x Flamengo 2019: torcedores elegem quem foi melhor

A temporada de 2024 ferve o debate entre os torcedores cariocas. Após levantar duas taças no intervalo de 8 dias, torcedores comparam o Botafogo deste ano, 2024, com o Flamengo de 2019. Qual equipe obteve melhor desempenho durante as temporadas? Em enquete realizada no canal do WhatsApp do Lance!, os torcedores deram o veredito.

Torcedores elegem Botafogo de 2024

Com a maioria dos votos, os participantes acham que o Botafogo de 2024 foi melhor time em comparação com o Flamengo de 2019. Dos 421 votos, 52,4% acreditam que a equipe de Artur Jorge teve desempenho superior do que o rival rubro-negro, comandado por Jorge Jesus. A atuação do time durante a temporada e diferença de seis pontos entre o Palmeiras, segundo colocado no Brasileirão, reforça o desempenho do Glorioso.

Por outro lado, 47,6% acredita que o Flamengo de 2019 é incomparável. Para eles, a equipe rubro-negra ainda supera o Botafogo, seja pela força histórica ou pela consistência nas competições nacionais e internacionais. Filipe Luís, integrante do elenco rubro-negro em 2019 e atual técnico da equipe, parabenizou o Botafogo pela excelente campanha, mas destacou sobre a comparação:

— Parabenizar o Botafogo, vitória justa e merecida. Parabenizar o Atlético por ter chegado em duas finais. Queria muito estar nesta final e é bom que possamos sentir esta dor porque nos motiva a estar ano que vem. Merecido, a campanha do Botafogo com um time todo novo, a maioria contratado este ano, um investimento alto. Faz crescer ainda mais o nível do Brasileiro e do sul-americano. As comparações (com 2019) não são justas, o futebol evolui a cada ano. Fomos os melhores em 2019, e o Botafogo está sendo o melhor de 2024 — disse Filipe Luís.