Campeão Mundial? Torcedores do Flamengo comemoram gols do Chelsea na web

Após o fim do primeiro tempo avassalador do Chelsea contra o PSG, torcedores do Flamengo celebraram os gols do time inglês na decisão do Mundial de Clubes, que acontece na tarde deste domingo. A empolgação tem ligação direta com a vitória do Rubro-Negro contra os Blues ainda na fase de grupos da competição.

O Chelsea deixou o primeiro tempo do MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, vencendo o PSG por 3 a 0, com gols de Palmer (2x) e do brasileiro João Pedro. O resultado contagiou os torcedores do Flamengo, que abraçaram o título simbólico de 'campeão mundial moral', que o clube derrotou os ingleses por 3 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Na Filadélfia, o Flamengo fez no dia 20 de junho e venceu o Chelsea de virada por 3 a 1, no Lincoln Financial Field, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro dominou o time inglês nos dois tempos da partida e, mesmo após sofrer o gol de Pedro Neto na etapa inicial, se impôs ainda mais nos 45 minutos finais e contou com as estrelas de Bruno Henrique, Danilo e do jovem Wallace Yan para garantir os três pontos e selar uma atuação marcante.

