Torcedores do Vasco mandam recado após saída de Coutinho: 'Tudo passa'

O Vasco anunciou na noite, desta sexta-feira (20), a rescisão contratual com o meia Philippe Coutinho. Após um acordo entre as partes, o jogador deixa o clube meses antes do fim do vínculo, que se encerraria no meio deste ano. Nas redes sociais, torcedores do Cruzmaltino se manifestaram sobre a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Vasco pelo Carioca no Maracanã: informações de venda de ingressos

A notícia já circulava na web desde o início desta semana, mas só foi oficializada pelo clube nesta sexta-feira (20). Diante do cenário, parte da torcida do Vasco se mostrou incomodada com a situação.

Teve também torcedores que mostraram compaixão com o meia, que alegou problemas mentais para buscar o encerramento do vínculo. Uma outra parte da torcida, ainda fez questionamentos a gestão do presidente Pedrinho. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Com a rescisão oficializada, o Vasco agora tem até o dia 3 de março para buscar uma reposição no mercado, prazo considerado curto pela diretoria para encontrar um substituto à altura — especialmente em uma posição tão estratégica como a de camisa 10.

🤑 Aposte na vitória do Vasco! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Nota do Vasco

"O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano.

Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje.

Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo.

O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período."

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas