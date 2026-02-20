Leitura labial expõe desabafo de árbitro em Athletico-PR x Corinthians

O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na última quinta-feira (19), na Arena da Baixada, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi flagrado conversando com os técnicos Dorival Júnior e Odair Hellmann.

Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (20), o dublador Velloso revelou o motivo da conversa. Por meio de uma leitura labial, o influenciador expôs um desabafo de Rodrigo José Pereira de Lima com as comissões técnicas e jogadores de Athletico-PR e Corinthians.

— Então, quero conversar com vocês porque parecem que não entendem de futebol. Tudo é reclamação. Vocês me cobram por uma falta, que dei amarelo. Um lado quer vermelho e o outro não, quer nada. Então, tudo chega cinco ou seis caras para reclamar comigo. Isso não é futebol. A gente tem que ter o respeito. Vamos acertar e vamos ter momentos de equívoco. O que a gente quer é respeito. Vamos fazer futebol — disse o árbitro.

Como foi Athletico-PR x Corinthians?

O Athletico-PR começou os primeiros minutos criando duas chances após falhas da defesa do Corinthians. Primeiro, Viveros ganhou da marcação do Timão e finalizou com perigo para fora. Minutos depois, aos cinco, o camisa nove aproveitou passe errado da zaga adversária, bateu por cobertura e por pouco não abriu o placar.

A principal chance do Athletico-PR veio aos doze minutos, quando Viveros foi derrubado dentro da área por Bidu. Rodrigo José Pereira de Lima (PE) assinalou pênalti para o Furacão e, na cobrança, Julimar bateu para fora.

A resposta do Corinthians veio aos 19 minutos em grande estilo. Após cobrança de lateral para dentro da área, Memphis Depay perdeu a disputa, e Rodrigo Garro aproveitou a sobra na entrada da área e, em uma bomba, marcou um golaço.

O Athletico-PR tinha em Viveros a válvula de escape. Minutos depois do gol do Timão, o camisa nove fez jogada individual, passou por Gabriel Paulista e, na entrada da área, bateu forte para o gol, obrigando Hugo Souza a fazer grande defesa.

A primeira grande chance no segundo tempo aconteceu aos cinco minutos, em finalização de Mendoza, que parou em defesa de Hugo Souza. Outra oportunidade surgiu pouco depois, em um bate e rebate dentro da área que terminou em finalização de Chiqueti para fora.

Precisando do resultado, o Athletico-PR saiu em busca do gol de empate, mas encontrou dificuldades para transformar as chances criadas em finalizações efetivas.

Em uma bola parada, o lateral Benavídez cabeceou com perigo, mas o goleiro Hugo Souza fez grande defesa. Logo depois, em outra ação ofensiva, a bola ficou viva na entrada da área sem que ninguém conseguisse dominá-la, até que Luiz Gustavo arriscou de fora e mandou para fora.

Os minutos finais foram intensos, com o Athletico-PR tentando pressionar, mas sem conseguir envolver o adversário. No banco de reservas, Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior, foi expulso após reclamar dos 13 minutos de acréscimo.

Mesmo sob pressão, o Corinthians conseguiu segurar o resultado e voltou para São Paulo com os três pontos ao vencer por 1 a 0.

