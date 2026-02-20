SBT cria programa para Galvão Bueno com presença de pentacampeão

O SBT estreia no dia 2 de março, às 22h30 (de Brasília), o Galvão FC, novo programa comandado por Galvão Bueno, que chega à emissora com um time de grandes nomes do esporte e do entretenimento em um formato com plateia. A atração contará com a presença fixa do pentacampeão mundial Vampeta, dos jornalistas Mauro Naves e Mauro Beting, além da presença musical da banda Los Buenos, liderada por Marcelo Marrom, que levará irreverência e descontração ao projeto.

continua após a publicidade

➡️ Galvão Bueno perde a paciência em Inter x Palmeiras: 'Urgente'

Detalhes do novo programa de Galvão Bueno

Figura emblemática do futebol brasileiro, o ex-volante Vampeta, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002 e ídolo do Corinthians, construiu uma trajetória de destaque no futebol nacional e internacional. Com vasta experiência dentro e fora das quatro linhas e forte identificação com o público, o ex-jogador também se consolidou como comentarista esportivo pelo estilo direto, autêntico e bem-humorado.

Mauro Naves, por sua vez, construiu uma carreira de respeito, marcada pela credibilidade, informação precisa e forte acesso aos bastidores do futebol. Ele se junta a Mauro Beting, referência em análise e opinião e integrante do SBT desde 2020, onde participa de transmissões e programas esportivos da emissora. Reconhecido pelo olhar técnico, histórico e aprofundado sobre o esporte, o comentarista se destaca pelo estilo irreverente e personalidade marcante.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O programa também contará com a energia e o bom humor da banda Los Buenos, com o comediante de stand-up, cantor e ator Marcelo Marrom, que promete levar música, interação e entretenimento ao palco, ampliando a atmosfera da atração.

continua após a publicidade

Reunindo diferentes perfis, experiências e visões sobre o futebol, o Galvão FC chega ao SBT com a proposta de reunir grandes personalidades do esporte para promover muitos debates, informação e entretenimento, conectando o público ao universo do futebol com uma linguagem leve, moderna e envolvente.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas