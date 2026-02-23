menu hamburguer
Atitude de Carlos Miguel chama atenção da torcida do Palmeiras: 'Ele aprendeu'

Verdão venceu o Capivariano pelo Campeonato Paulista

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/02/2026
17:46
Carlos Miguel, jogador do Palmeiras
imagem cameraCarlos Miguel foi titular do Palmeiras (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)
Uma atitude do goleiro Carlos Miguel chamou muita atenção entre torcedores do Palmeiras na noite do último sábado (21). O jogador foi titular na classificação do Verdão em cima do Capivariano no Campeonato Paulista.

Antes da bola rolar para Palmeiras x Capivariano na Arena Barueri, o hino nacional começou a tocar no estádio, como é de praxe. Seguindo a tradição, os torcedores do Verdão entoaram o canto de "Meu Palmeiras", mas o que chamou atenção é que o goleiro Carlos Miguel também foi na onda da galera alviverde.

Nas redes sociais, o gesto do goleiro de cantar junto com a torcida do Palmeiras repercutiu muito. Veja o momento e os comentários abaixo:

Veja atitude de Carlos Miguel e repercussão dos torcedores

Como foi a vitória do Palmeiras

O Palmeiras dominou as ações desde os primeiros minutos e precisou de pouco tempo para transformar a superioridade em vantagem. Aos quatro, Khellven acionou Vitor Roque, que cabeceou fraco para defesa tranquila de Guilherme Nogueira. Na sequência, porém, o camisa 9 abriu o placar após assistência de Flaco López, a bola ainda desviou na defesa antes de Roque finalizar cruzado, no canto.

Antes do intervalo, o Capivariano ainda desperdiçou ótima chance com Vinícius Popó, que finalizou para fora dentro da área. Mas o Palmeiras foi mais eficiente: aos 35 minutos, Vitor Roque marcou novamente, recebendo de Maurício após jogada trabalhada com Piquerez e batendo no canto para ampliar e encaminhar a vitória ainda na primeira etapa.

No final do jogo, Arias recebeu passe de Felipe Anderson, deu um corte seco e foi atropelado por Balão. Andreas marcou o terceiro gol do Verdão diante de mais de 21 mil torcedores. Ainda deu tempo de Sosa marcar o quarto do Palmeiras, após o goleiro Guilherme Nogueira tentar fazer o corte e sofrer o drible da vaca do camisa 19.

