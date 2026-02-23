Corinthians foi eliminado apenas uma vez nos últimos 12 confrontos de mata-mata
Timão mantém alto aproveitamento em fases decisivas recentes
O Corinthians venceu a Portuguesa nos pênaltis e avançou às semifinais do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Timão ampliou a sequência de classificações em competições eliminatórias desde o ano passado.
Desde o início da temporada passada, o Timão disputou a Libertadores, o Paulistão (duas vezes), a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A equipe foi eliminada em mata-mata apenas na Libertadores, ainda na terceira fase preliminar, antes da fase de grupos.
A partir daí, o Alvinegro não voltou a ser eliminado e conquistou os títulos do Paulistão 2025, da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Atualmente, segue vivo na edição 2026 do Paulistão.
Entre os confrontos mais importantes estão:
- Libertadores 2025: Corinthians avançou sobre UCV (1-1 e 3-2) e foi eliminado pelo Barcelona-EQU (0-3 e 2-0).
- Campeonato Paulista 2025: Quartas de final 2-0 sobre Mirassol, semifinais 2-1 sobre Santos e final contra Palmeiras (0-0 e 1-0).
- Copa do Brasil 2025: Eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico antes de bater o Vasco na decisão (0-0 e 2-1).
- Supercopa Rei 2026: Vitória sobre o Flamengo por 2-0.
- Campeonato Paulista 2026: Quartas de final 1-1 sobre a Portuguesa e vitória nos pênaltis.
Derrubando favoritos
O Corinthians iniciou a temporada de 2025 precisando avançar em duelos eliminatórios para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Apesar da pouca tradição do adversário, o Timão teve dificuldades para passar pela Universidade Central da Venezuela e conseguiu uma vitória apertada por 3 a 2 no jogo da volta, após empatar a ida, fora de casa, por 1 a 1.
Na fase seguinte, o Corinthians enfrentou o Barcelona-EQU, que goleou a equipe alvinegra por 3 a 0 no jogo de ida. Na volta, mesmo com a derrota por 2 a 0, o Timão não conseguiu avançar de fase. O sofrimento em eliminatórias para o torcedor corintiano, no entanto, parou por aí.
Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians eliminou Mirassol e Santos, nas quartas de final e semifinal, respectivamente, ambos os jogos na Neo Química Arena. Em seguida, veio o primeiro dérbi eliminatório em fase decisiva da temporada e a primeira classificação sendo considerado "patinho feio".
Na decisão contra o Palmeiras, o Corinthians venceu o jogo de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Na partida de volta, na Neo Química Arena, segurou o empate em 0 a 0, com destaque para o pênalti defendido por Hugo Souza.
Com o título, o Corinthians venceu sua quinta final diante do Palmeiras. Em 13 decisões entre os clubes, o Verdão levou a melhor em oito, considerando confrontos pelo Brasileirão, Paulistão e Torneio Rio-São Paulo. A conquista também representou uma revanche pela derrota na final do Estadual de 2020, quando o rival venceu nos pênaltis.
Copa do Brasil
O Corinthians conquistou um título histórico na Copa do Brasil. Durante a festa de comemoração da taça, os jogadores repetiram, em mais de uma entrevista, que a equipe foi tratada como "patinho feio" e que nunca figurou entre os favoritos ao longo da competição.
A explicação passa pelos adversários enfrentados no caminho. O Timão eliminou o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira e acostumado a decisões, além do Cruzeiro, clube que realizou fortes investimentos na temporada, incluindo a contratação de Gabigol.
O Alvinegro superou todos os obstáculos e avançou também diante de Novorizontino, Athletico-PR e Vasco, adversário da final.
Supercopa Rei
O Corinthians desbancou o favoritismo do Flamengo e conquistou a Supercopa Rei. Não se pode dizer que o Timão seja um clube "barato", mas é inegável que o investimento do Rubro-Negro é superior.
Dias antes da decisão, o Flamengo anunciou a contratação de Lucas Paquetá, que veio do West Ham por 42 milhões de euros (R$ 260 milhões), tornando-se a mais cara do futebol brasileiro.
O Corinthians, por sua vez, investiu de forma mais modesta: trouxe Kaio César por empréstimo e Gabriel Paulista, que chegou sem custos. Em campo, porém, o que se destacou foi a postura da equipe, rigorosamente organizada taticamente e eficiente nas oportunidades que teve.
Dorival Júnior concentrou a marcação em Arrascaeta e Carrascal, praticamente individualizando os dois jogadores. A estratégia era arriscada, mas se mostrou eficaz, principalmente após a expulsão de Carrascal no segundo tempo.
Os reforços, inclusive, tiveram participação decisiva nos gols: Gabriel Paulista abriu o placar e Kaio César deu assistência para o segundo.
Paulistão 2026
O Corinthians garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar, neste domingo (22), no Estádio do Canindé, pelas quartas de final, e vencer por 8 a 7 nas cobranças de pênaltis. O goleiro Hugo Souza foi o herói da classificação.
Veja abaixo todos os duelos eliminatórios do Corinthians desde 2025
- UCV 1-1 Corinthians (Libertadores 2025 - 2ª fase)
- Corinthians 3-2 UCV (Libertadores 2025 - 2ª fase)
- Corinthians 2-0 Mirassol (Paulista 2025 - Quartas)
- Barcelona-EQU 3-0 Corinthians (Libertadores 2025 - 3ª fase)
- Corinthians 2-1 Santos (Paulista 2025 - Semis)
- Corinthians 2-0 Barcelona-EQU (Libertadores 2025 - 3ª fase)
- Palmeiras 0-1 Corinthians (Paulista 2025 - Final)
- Corinthians 0-0 Palmeiras (Paulista 2025 - Final)
- Novorizontino 0-1 Corinthians (Copa do Brasil 2025 - 3ª fase)
- Corinthians 1-0 Novorizontino (Copa do Brasil 2025 - 3ª fase)
- Corinthians 1-0 Palmeiras (Copa do Brasil 2025 - Oitavas)
- Palmeiras 0-2 Corinthians (Copa do Brasil 2025 - Oitavas)
- Athletico 0-1 Corinthians (Copa do Brasil 2025 - Quartas)
- Corinthians 2-0 Athletico (Copa do Brasil 2025 - Quartas)
- Cruzeiro 0-1 Corinthians (Copa do Brasil 2025 - Semis)
- Corinthians 1-2 Cruzeiro (Copa do Brasil 2025 - Semis)
- Corinthians 0-0 Vasco (Copa do Brasil 2025 - Final)
- Vasco 1-2 Corinthians (Copa do Brasil 2025 - Final)
- Flamengo 0-2 Corinthians (Supercopa Rei 2026)
- Portuguesa 1-1 Corinthians (Paulista 2026 - Quartas)
