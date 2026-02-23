Corrida, lutas e academia: a preparação de Sabrina Sato para o Carnaval

Do Rio de Janeiro a São Paulo, Sabrina Sato enfrenta uma maratona durante o feriado de Carnaval. A atriz tem compromisso com as escolas Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel, que desfilam na elite carnavalesca de cada cidade. Para aguentar essa intensa sequência, o esporte se tornou um verdadeiro aliado.

Embora os desfiles aconteçam em somente alguns minutos, acompanhar as baterias por quilômetros com alegria e animação exige forte preparação. Esse treinamento, inclusive, é feito durante todo o ano, não apenas durante as semanas de ensaio.

— Carnaval, para mim, é maratona mesmo, então o cuidado começa muitos meses antes. Não é uma preparação só estética, é para ter resistência, para aguentar o tempo na Avenida com fantasia pesada, salto, pouco descanso e ainda atravessar duas cidades com a mesma energia — disse Sabrina, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Apenas andar à frente da bateria não parece difícil, mas, quando é adicionada uma fantasia, a situação pode mudar. Esse é o desafio enfrentado por Sabrina Sato. Ao somar as duas roupas, nas duas escolas, a brasileira lida com quase 40 kg.

Mas, afinal, como se preparar?

Aos 45 anos, Sabrina entende que a preparação precisa ser feita de maneira organizada e saudável. A rainha de bateria, então, conta com diferentes esportes para manter o corpo em boas condições para as apresentações com a Vila e a Gaviões.

— Eu tenho uma rotina muito disciplinada de treino o ano inteiro, alimentação saudável, suplementação com proteína e creatina e um trabalho intenso de massoterapia para prevenir lesões e manter o corpo responsivo. O esporte faz parte da minha vida toda: pratico lutas, faço aulas de samba, comecei até a correr com o Nicolas (marido da atriz) — completou.

Sabrina Sato em desfile da Gaviões da Fiel no Carnaval (Foto: Reprodução/Instagram)

