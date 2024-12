Marcos Braz se emociona ao relembrar trabalho com Jorge Jesus no Flamengo

Marcos Braz, que está deixando o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo no final deste ano, relembrou, em entrevista ao jornalista Benjamin Back, o período em que trabalhou com Jorge Jesus. O apresentador, aliás, durante o bate-papo, ligou para o treinador, deixando o dirigente emocionado.

- Ah, pô. É sacanagem. Fala, Jorge (Jesus)! Você vai me fazer chorar, sacanagem. A gente passou muita coisa boa. Ô, Jorge. A gente tem que escutar um monte de história hoje. Eles não sabem como foi a nossa jornada (no Flamengo). Mas ‘vambora’, fica com Deus. O velho tira onda. O velho foi fo**. A gente viveu muita coisa junto - disse Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo.

- Ele é o maior técnico da história do Flamengo - disse em outro trecho.

Foi Braz, aliás, um dos responsáveis pela contratação de Jorge Jesus em junho de 2019. Durante o período em que estiveram juntos, o Flamengo conquistou os seguintes títulos: Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

Jorge Jesus ao lado de Marcos Braz (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Relembre as marcas números de Jorge Jesus no Flamengo

57 jogos 43 vitórias 10 empates 4 derrotas 129 gols marcados pela equipe (2.26 gols/jogo) 47 gols sofridos Saldo positivo de 82 gols

Recordes de Jorge Jesus no Flamengo

Melhor aproveitamento de um técnico na história do Flamengo: 81,3%

Segundo técnico com mais títulos oficiais na história do Flamengo: 5

1º técnico estrangeiro campeão do Brasileirão na era dos pontos corridos

1º técnico estrangeiro campeão do Carioca desde 1966

Recordes do Flamengo de Jesus no Brasileirão 2019:

Maior pontuação no formato atual: 90 (70 em 28 jogos com Jesus)

Melhor ataque no formato atual: 86 (68 com Jesus)

Mais vitórias no formato atual: 28 (22 com Jesus)

Menos derrotas no formato atual: 4 (2 com Jesus)

Melhor aproveitamento da era dos pontos corridos: 78%

