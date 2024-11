Ex-jogador do Fluminense, Marcelo durante partida contra o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 12:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem clube desde a saída do Fluminense, Marcelo está disponível no mercado da bola, mas o futuro do lateral-esquerdo ainda é incerto. No entanto, o destino "em aberto" do craque deu esperanças a torcedores do Colo-Colo, que invadiram o perfil do Instagram do camisa 12.

➡️ Sem Rodrygo, CBF divulga novo camisa 10 da Seleção Brasileira na Data Fifa; veja numeração

A situação começou com a interação de Marcelo com Maximiliano Falcón, zagueiro do Colo-Colo, ao parabenizar o defensor dos Albons pela conquista do Campeonato Chileno. Após o comentário do brasileiro, a esposa de Falcón respondeu o chamando para ganhar uma Libertadores, defendendo o clube do Chile.

- Te esperamos! Venha ganhar a Libertadores - comentou Florencia Puso.

Esposa de craque sul-americano respondeu Marcelo no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

O convite de Florencia foi apenas o primeiro de uma chuva de pedidos que seguiram, agora, na aba de comentário do perfil de Marcelo, ainda no Instagram. "Venha ao Colo-Colo, Marcelo, te esperamos de braços abertos", "Vem ser feliz no Colo-Colo" e "Te esperamos para segunda Libertadores" foram alguns dos vistos, escritos por torcedores do clube sul-americano.

Antes do retornar ao Fluminense, para garantir a primeira Libertadores do Tricolor, o Marcelo chegou a defender o Olympiacos e Real Madrid, onde ficou por cerca de 16 anos e múltiplos prêmios acumulados com o time merengue.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relembre saída de Marcelo do Fluminense

Marcelo se envolveu em uma discussão com Mano Menezes antes de entrar em campo no duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão, e foi mantido como reserva após a situação. A briga aconteceu já na reta final do empate com o Tricolor Gaúcho, na sexta-feira (1), pela abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor não teria gostado de entrar já aos 44 minutos do segundo tempo, e o treinador reprovou o comportamento de seu comandado.

Ao ver a insatisfação do lateral-esquerdo, Mano Menezes empurrou-o de volta para o banco de reservas e chamou John Kennedy, que entrou no lugar de Lima. Após a partida, em coletiva, o técnico falou que a situação seria resolvida internamente. No dia seguinte, o Fluminense anunciou a rescisão do contrato de Marcelo.