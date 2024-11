Saída de Marcelo não afeta planos do Fluminense para 2025; entenda

Marcelo durante confronto entre Fluminense e Athletico-PR, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







06/11/2024

A saída de Marcelo em meio a luta do Fluminense contra o rebaixamento no Brasileirão não afeta os planos do clube para 2025. O atleta tinha contrato até dezembro deste ano e não tinha sua renovação assegurada pela diretoria.

Além do camisa 12, o clube também tinha Diogo Barbosa como um nome da posição com contrato se encerrando até o fim da temporada. O Tricolor iria se desfazer de uma das peças, principalmente por conta da chegada do colombiano Gabriel Fuentes no meio do ano.

A saída de Marcelo dá indícios de que o Fluminense renove o contrato de Diogo Barbosa, que vem sendo o dono da posição sob comando de Mano Menezes. Dessa forma, o brasileiro disputará posição com o reforço da última janela de transferências na próxima temporada.

O Time de Guerreiros também conta com o jovem Esquerdinha como uma opção na posição. A joia de 18 anos fez oito partidas com o treinador, tendo sido titular em dois jogos aproveitando as ausências de Marcelo, por conta de uma lesão muscular, e Diogo Barbosa, que se recuperava de uma artroscopia.

Diante da insatisfação pública de Marcelo com Mano Menezes, o Fluminense antecipou uma decisão dentre outras que precisará tomar para planejar a próxima temporada. No entanto, a saída do veterano não interfere no futuro do clube.

Decisões do Fluminense

O Fluminense também precisará tomar outras decisões em dezembro, embora a cabeça da diretoria e do elenco esteja em livrar o clube do rebaixamento. No entanto, o Tricolor conta com atletas muito próximos do fim de seus contratos.

Além de Diogo Barbosa, o Time de Guerreiros precisa definir o futuro de Felipe Melo, Manoel, Lucumí e Marquinhos. Os dois últimos estão emprestados e suas contratações em definitivo são vistas como complicadas devido ao pouco tempo em campo.

Por outro lado, Gabriel Pires tem sua saída praticamente certa, uma vez que não é relacionado por Mano Menezes há quase quatro meses. O atleta também faz sua pior temporada em termos de minutos em campo.