Ganso faz post enigmático e preocupa torcida do Fluminense: ‘Vai sair?’

Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, deixou os torcedores assustados após postar foto enigmática em seu Instagram pessoal. O camisa 10 publicou uma imagem sua em preto e branco, sem legenda. Nos comentários da postagem, alguns torcedores se desesperaram, temendo a saída de um dos líderes do elenco.

Apesar da temporada ruim do Tricolor, o ano de 2024 é um dos melhores para o meia, individualmente. Ganso é um dos grandes responsáveis pelo time não estar em uma situação ainda pior na tabela do Brasileirão.

Segundo o site 'O Gol', o meia soma nove assistências e quatro gols na temporada, o que deixa o craque com apenas uma assistência a menos do que teve em 2023, ano mais vitorioso do Clube das Laranjeiras. Mesmo assim, os números não refletem a importância de Ganso dentro e fora de campo pelo Fluminense.

Próximos passos de Ganso pelo Fluminense

A próxima partida do time é apenas após o fim da Data Fifa. O Tricolor enfrenta o Fortaleza, na sexta-feira (22), pelo Brasileirão. Com 37 pontos, o time de Mano Menezes mira a fuga do rebaixamento e cada partida é uma final.