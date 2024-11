Marcelo surpreende cariocas e aparece em quadra pública no Rio de Janeiro

Marcelo teve contrato reincidido com o Fluminense na última semana (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 17:22 • Rio de Janeiro

Uma semana após ter o contrato reincidido com o Fluminense, Marcelo surpreendeu os cariocas ao aparecer em uma quadra pública no Aterro do Flamengo. O lateral registrou o momento de descontração nas redes sociais nesta sexta-feira (8).

➡️Entenda como Fernando Diniz pode ajudar o Fluminense na reta final do Brasileirão

➡️Fluminense escancara queda e aumenta pressão contra o rebaixamento

No vídeo publicado, o jogador aparece batendo uma bolinha com outras pessoas que estavam na região. Marcelo fez questão de mostrar toda a habilidade na partida. Nas imagens, o jogador aparece dando um "chapéu" em um adversário. Para legendar o momento, o lateral aproveitou para dar uma possível indireta após saída conturbada do Fluminense: "As ruas não mentem". Veja abaixo:

Marcelo publicou o momento nos stories do Instagram (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Saída de Marcelo do Fluminense

O ciclo do lateral no Fluminense chegou ao fim na última semana. Após um desentendimento com o treinador Mano Menezes durante o empate por 2 a 2 com o Grêmio, no último dia 1 de novembro. Na ocasião, o jogador estava pronto para entrar na partida na reta final do segundo tempo, mas a substituição não aconteceu após o embate. Dias depois, o desligamento foi confirmado pelo tricolor.