Fluminense tem aproveitamento de rebaixado contra times que lutam para se distanciar do Z4

Mano Menezes observa treino do Fluminense durante Data Fifa (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Fluminense encara três desafios contra times que lutam contra o Z4 na competição. Após o confronto com o Fortaleza, o Tricolor encara Criciúma, Athletico-PR e Cuiabá.

A equipe de Mano Menezes tem a missão de melhorar o seu aproveitamento diante dos adversários que buscam se distanciar da zona de rebaixamento. Em 13 partidas, o Time de Guerreiros soma apenas três vitórias e tem um aproveitamento de 33,3%.

Apesar do número ruim, o Fluminense conseguiu bons resultados no primeiro turno contra os três rivais diretos que tem pela frente. O Tricolor empatou com o Criciúma, mas venceu Athletico-PR e Cuiabá, sendo todos os jogos sob comando de Mano Menezes.

O Time de Guerreiros precisa elevar o aproveitamento de rebaixado para encerrar com o pesadelo de uma queda à Série B. Mas além da chegada do treinador, Thiago Silva também tem sido um fator chave para a equipe pontuar diante dos rivais diretos.

Aproveitamento do Fluminense com Thiago Silva

Grande reforço do Fluminense na temporada, Thiago Silva fez sua estreia diante do Cuiabá, em que o Tricolor derrotou o Dourado por 1 a 0. Dentre os adversários que atualmente seguem firmes na luta contra o rebaixamento, o zagueiro também atuou diante do Bragantino, e o clube carioca saiu vitorioso mais uma vez pelo placar de 1 a 0. O jogador participou da derrota para o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul.

Por conta de uma lesão no calcanhar, o defensor desfalcou o Time de Guerreiros em jogos chaves, como contra Atlético-GO e Vitória. A equipe comandada por Mano Menezes foi derrotada nas duas ocasiões, o que dá a dimensão da importância do atleta.

Em seu retorno contra o Grêmio, o Fluminense empatou o duelo com o Imortal, mas voltou a pontuar na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O zagueiro entra em campo pendurado com dois cartões amarelos contra o Fortaleza, o que representa um risco com relação a sua presença contra o Criciúma, na 35ª rodada.

Thiago Silva corre com a bola em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)