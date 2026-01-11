Cena de pai de Gerson em derrota do Cruzeiro viraliza: 'Não julgo'

Uma figura emblemática ganhou um destaque especial na chegada de Gerson ao Cruzeiro: Marcão, pai e empresário do atleta. Na derrota do Cabuloso para o Pouso Alegre, o meio-campista esteve com seu pai no Mineirão, e uma cena de Marcão viralizou muito nas redes sociais.

A fama do mineiro ser bom de cozinha e um anfitrião ainda melhor foi mais uma vez comprovada neste sábado (10), antes da partida entre Cruzeiro e Pouso Alegre. Marcão, pai de Gerson, recebeu em mãos um tropeiro no capricho.

Nas redes sociais, a cena de Marcão recebendo o tropeiro no Mineirão rapidamente viralizou. Os torcedores reagiram com bom humor ao ver o pai de Gerson se adaptando à cultura de Belo Horizonte. Veja o vídeo e os comentários sobre o momento antes de Cruzeiro x Pouso Alegre:

Veja vídeo viral de Marcão, pai de Gerson

Como foi o jogo do Cruzeiro

Como era esperado, o Cruzeiro sofreu com o entrosamento contra o Pouso Alegre no Mineirão. No início da partida, a dificuldade em criar acabou dando espaço para o primeiro gol do Pousão, um golaço de Alexandre. Depois disso, a Raposa tomou o controle do confronto e chegou a assustar com Rayan Lelis.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram dominando a partida, mas mais uma vez foram punidos. Após erro na saída de bola, Gabriel Tota arriscou de longe e fez 2 a 0. Nos acréscimos, Kauã Prates diminuiu de cabeça em Cruzeiro x Pouso Alegre.

os visitantes abriram o placar logo aos cinco minutos. Marcelinho recebeu lançamento nas costas de Kauã Prates e João Marcelo, na direita, recuou para Romário, que encontrou Alexandre Pena na entrada da área. O meia ajeitou, com muito espaço, e acertou uma bomba no ângulo esquerdo, sem chances para Otávio em Cruzeiro x Pouso Alegre.

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro se manteve superior no confronto e assustou logo nos primeiros minutos, com Rayan Lelis. Contudo, em mais um erro defensivo cruzeirense, o Pouso Alegre ampliou. Murilo Rhikman errou passe na saída de bola, Gabriel Tota aproveitou e acertou uma bomba de longe, no ângulo esquerdo, sem chances para Otávio em Cruzeiro x Pouso Alegre.

Na reta final da partida, a questão física maltratou os jogadores rubro-negros, que sofreram com cãibras. Sensação da Copinha, Fernando teve sua primeira oportunidade aos 49 minutos, mas parou em defesa de Anderson. No escanteio cobrado na primeira trave, Kauã Prates cabeceou e diminuiu em Cruzeiro x Pouso Alegre.