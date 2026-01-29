menu hamburguer
Mano aponta culpado pela derrota do Corinthians: 'Não dá'

Timão perdeu para o Bahia de virada na Vila Belmiro

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
10:06
Mano analisou derrota do Corinthians (Foto: Reprodução)
imagem cameraMano analisou derrota do Corinthians (Foto: Reprodução)
O Corinthians perdeu para o Bahia de virada, na noite desta quarta-feira (28), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do duelo, o jornalista conhecido como "Mano" apontou um culpado pela derrota do Timão.

- Yuri Alberto deve ser um baita cara legal, gente fina, mas não dá para desperdiçar tantos lances cara a cara com o goleiro como ele perde! Essa virada sofrida está na conta dele - publicou Mano em suas redes sociais.

➡️Torcedores do Corinthians mandam recado a Dorival após derrota para o Bahia

Breno Bidon abriu o placar para o Corinthians na Vila Belmiro. Quando o duelo estava 1 a 0, Yuri Alberto teve chance para marcar após boa trama, mas chutou para fora. Na sequência, Jean Lucas e Willian José viraram o jogo para o Bahia.

➡️Hugo Souza vira assunto em Corinthians x Bahia: 'Vai conseguir'

Jean Lucas marcou gol em Corinthians x Bahia (Foto: (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Como foi o jogo do Corinthians

As equipes viveram altos e baixos dentro da primeira etapa. Nos 30 minutos iniciais, o Corinthians foi superior e teve as melhores oportunidades. O retorno do trio Gym, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis, mostrou o velho entrosamento e ofereceu perigo ao Bahia.

Logo aos 11 minutos, Memphis tabelou com Garro, que lançou Breno Bidon na área. O camisa 7 finalizou com categoria na saída de Ronaldo e marcou. O Timão criou outras oportunidades, mas errou no último passe. Em uma delas, o meia argentino deixou Yuri Alberto frente a frente com o goleiro, que marcou, mas o árbitro assinalou impedimento na jogada em Corinthians e Bahia.

O Bahia dominou o último terço da primeira etapa. Aos 30 minutos, Jean Lucas finalizou de fora da área, a bola desviou e enganou Hugo Souza, que ficou parado na jogada e não pôde evitar o empate. Com mais intensidade, o Tricolor cresceu na partida e teve um pênalti ao seu favor aos 43 minutos quando o goleiro do Timão derrubou Ademir na área. Willian José bateu e virou o placar em Corinthians e Bahia.

O Corinthians voltou mais ofensivo e flertou com o empate. Aos 15 minutos, após bate e rebate, Memphis finalizou na pequena área para grande defesa de Ronaldo. No rebote, Breno Bidon acertou o travessão.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ímpeto do clube alvinegro foi diminuindo conforme o tempo ia passando. Dorival Júnior sacou o trio Gym pensando na Supercopa, e o Corinthians sofreu com a falta de entrosamento no ataque. A partida terminou com o triunfo do Bahia.

