Dorival admite frustração por Alisson e revela que Corinthians buscou medalhões

As negociações entre Corinthians e São Paulo pelo empréstimo de Alisson travaram após a diretoria alvinegra desistir de pagar R$ 1 milhão ao rival, valor pré-acordado entre os clubes para viabilizar a transferência do meia ao Parque São Jorge.

continua após a publicidade

O jogador era um pedido de Dorival Júnior, com quem trabalhou no São Paulo. O treinador contava com a chegada do meia para o restante da temporada. Pelo acordo, o Timão deveria pagar R$ 1 milhão de "entrada" e mais R$ 500 mil em outubro, mas a diretoria desistiu de efetuar o pagamento.

- Me frustra, eu sinto, pois é um garoto que tem qualidade, muita lenha para queimar, trabalhar, comigo foi muito importante, é uma característica que precisava, não aconteceu, sinto muito, é uma pena, mas temos que olhar pra frente e ver o que tínhamos ao nosso alcance. Aquele dia só falei pois tínhamos certeza que tudo estava finalizado, por isso falei do jogador - revelou o treinador em entrevista coletiva após a derrota do Corinthians para o Bahia, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

+ Aposte na próxima rodada do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Treinador abriu o jogo sobre reforços (Foto: Mauricio De Souza/via Gazeta Press)

Malabarismo e 'medalhões'

Dorival Júnior revelou que espera até seis reforços nesta janela de transferências. Até o momento, o Corinthians anunciou quatro contratações: o zagueiro Gabriel Paulista, o meia Matheus Pereira, o lateral-direito Pedro Milans e o atacante Kaio César. O treinador elogiou a postura da diretoria e disse entender que não é o momento de contratar estrelas.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Fomos atrás de Gerson, Malcom, mas temos que ter consciência, mas nossa prateleira não é essa - disse o treinador (...) Estamos fazendo um malabarismo muito grande para contratar jogadores, mesmo não tendo como investir. O Marcelo e a diretoria estão de parabéns - finalizou o treinador.