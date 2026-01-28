Torcedores do Corinthians mandam recado a Dorival após derrota para o Bahia
Timão perdeu o duelo na Vila Belmiro
O Corinthians perdeu para o Bahia por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (28), na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Depois do duelo na Vila Belmiro, muitos torcedores do Timão mandaram recados ao técnico Dorival Jr.
Breno Bidon abriu o placar para o Timão no primeiro tempo, mas Jean Lucas e Willian José, de pênalti, garantiram o triunfo do Tricolor, ainda antes do intervalo. A derrota do Corinthians para o Bahia deixou muitos torcedores irritados.
Nas redes sociais, um dos principais alvos da torcida do Corinthians foi o técnico Dorival Jr. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários dos torcedores do Timão
Como foi o jogo entre Corinthians e Bahia
As equipes viveram altos e baixos dentro da primeira etapa. Nos 30 minutos iniciais, o Corinthians foi superior e teve as melhores oportunidades. O retorno do trio Gym, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis, mostrou o velho entrosamento e ofereceu perigo ao Bahia.
Logo aos 11 minutos, Memphis tabelou com Garro, que lançou Breno Bidon na área. O camisa 7 finalizou com categoria na saída de Ronaldo e marcou. O Timão criou outras oportunidades, mas errou no último passe. Em uma delas, o meia argentino deixou Yuri Alberto frente a frente com o goleiro, que marcou, mas o árbitro assinalou impedimento na jogada em Corinthians e Bahia.
O Bahia dominou o último terço da primeira etapa. Aos 30 minutos, Jean Lucas finalizou de fora da área, a bola desviou e enganou Hugo Souza, que ficou parado na jogada e não pôde evitar o empate. Com mais intensidade, o Tricolor cresceu na partida e teve um pênalti ao seu favor aos 43 minutos quando o goleiro do Timão derrubou Ademir na área. Willian José bateu e virou o placar em Corinthians e Bahia.
O Corinthians voltou mais ofensivo e flertou com o empate. Aos 15 minutos, após bate e rebate, Memphis finalizou na pequena área para grande defesa de Ronaldo. No rebote, Breno Bidon acertou o travessão.
O ímpeto do clube alvinegro foi diminuindo conforme o tempo ia passando. Dorival Júnior sacou o trio Gym pensando na Supercopa, e o Corinthians sofreu com a falta de entrosamento no ataque. A partida terminou com o triunfo do Bahia.
