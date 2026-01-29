Corinthians chega a quatro jogos sem vencer com trio GYM entre titulares

O Corinthians foi derrotado por 2 a 1 para o Bahia em sua estreia no Brasileirão. Garro, Yuri Alberto e Memphis foram titulares no duelo na Vila Belmiro, mas não evitaram o resultado negativo, que ampliou para quatro jogos a sequência sem vitórias com o trio GYM entre os onze iniciais.

Sinônimo do melhor Corinthians "possível" nas últimas temporadas, a presença dos três juntos não tem representado triunfos nos jogos mais recentes. Desde a última temporada, o time perdeu três partidas e empatou apenas uma vez quando inicia com Garro, Yuri Alberto e Memphis entre os titulares.

Na reta final da última temporada, os jogadores iniciaram a partida de ida da final da Copa do Brasil, que terminou 0 a 0, na Neo Química Arena. Na volta, o argentino foi para o banco de reservas, e o protagonismo ficou com Breno Bidon.

Contra o Bahia, o trio ensaiou uma boa atuação no primeiro tempo. O gol do Corinthians saiu de uma tabela entre Memphis e Garro, que encontrou Bidon na grande área. Na segunda etapa, Dorival Júnior sacou os três. Após a partida, o treinador pediu paciência.

— Na maior parte do tempo, deram a resposta que precisávamos. Garro voltou depois de um tempo, agora recuperado, com dinâmica diferente. Não tenho dúvida de que ele pode voltar a ser o jogador de 2024. Eu não estava aqui, mas via a maioria das partidas do Corinthians, é um jogador de muito bom nível. Yuri está adquirindo novamente a sua melhor condição, e Memphis volta hoje — disse Dorival em entrevista coletiva.

Jogos do Corinthians desde a última vitória com o trio GYM

Corinthians 1 x 2 Bahia - Brasileirão 2026

Corinthians 0 x 0 Vasco - Copa do Brasil 2025

Corinthians 0 x 1 Ceará - Brasileirão 2025

RB Bragantino 2 x 1 Corinthians - Brasileirão 2025

Corinthians 2 x 0 Grêmio - Brasileirão 2025

O Timão se prepara para encarar o Flamengo, no próximo domingo (1), pela Supercopa Rei. A primeira decisão nacional da temporada será disputada no Mané Garrincha, em Brasília, às 16h. Dorival espera contar com o trio.

- Um pouquinho de paciência, calma e tranquilidade para encontrar o melhor momento e, quem sabe, no jogo mais importante do mês, eles possam estar em condição - finalizou o treinador.