Manchester United x Nottingham Forest: web critica ‘falha bizarra’ de Onana

O Manchester United amargou mais uma derrota na Premier League. Desta vez, o revés aconteceu contra o Nottingham Forest por 3 a 2, neste sábado (7), no Old Trafford, pela 15ª rodada. Para a wbe, o "vilão" do resultado ruim para os Diabos Vermelhos foi o goleiro Onana.

Diversos perfils nas redes sociais apontaram falhas do goleiro durante a partida contra o Nottingham Forest. A mais destacada foi no lance do segundo gol sofrido pelo arqueiro na partida. Na ocasião, Morgan Gibbs-White acerta um chute no meio do gol, porém o leve efeito colocado na bola foi o suficente para deslocar o goleiro do United.

No chão, Onana não conseguiu realizar a defesa no lance, que foi considerada por muitos como fácil. Assim, diversos internautas apontaram o gol como uma falha do arqueiro. Veja a repercussão do caso abaixo:

Após a derrota para o Forest, em Old Trafford, a situação do United ficou ainda pior na Premier League. Com o resultado, a equipe do técnico Rúben Amorim parmanece na 13ª colocação do campeonato, com 19 pontos, e pode ver clubes a baixo enconstar na pontuação. É o caso do West Ham, que ainda joga na rodada e pode alcançar a marca de 18 pontos.

O próximo compromisso do Manchester United não será pela Premier League. Os Diabos Vermelhos volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 14h45, contra o Plzen, da República Tchéquia, pela Liga Europa.

