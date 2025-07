Gol de Neymar pelo Santos movimenta a web: ‘Humilhou’

O Santos enfrenta o Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira (10), em um amistoso pela Vitória Cup, no Estádio Kleber José de Andrade, no Espírito Santo. Na ocasião, Neymar voltou a marcar pelo alvinegro praiano. Ele foi o responsável por abrir o placar da vitória momentânea da equipe por 2 a 0.

O gol do atacante aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo de pênalti. Souza foi derrubado na área pela defesa adversária e a arbitragem não hesitou em marcar a penalidade. Neymar, com toda a categoria clássica, converteu a cobrança sem nenhum risco.

A elegância do jogador ao realizar a cobrança repercutiu nas redes sociais. Torcedores elogiaram o atacante e destacaram a facilidade que ele tem de cobrar pênaltis. Veja alguns comentários abaixo: