Jogador do Barcelona perde dente em campo durante partida da La Liga

O empate entre Barcelona e Real Betis por 2 a 2, no Estádio Benito Villamarín, pela 16ª rodada da La Liga, foi marcado por uma cena inusitada. Dani Olmo, meia do clube catalão, perdeu um dente dentro de campo em um choque com o jogador adversário.

O lance aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 20 do Barcelona buscava se desvencilhar da marcação do zagueiro Marc Bartra, porém acabou sendo atingido na região da boca. O impacto fez ele perder parte de um dente, que depois foi achada pelo próprio jogador em campo.

Apesar do ocorrido, Dani Olmo seguiu em campo até os 15 minutos do segundo tempo, quando deixou a partida para a entrada de Frankie de Jong. Até aquele momento, o Barcelona vencia a partida por 1 a 0. Contudo, em um fim de jogo emocionante, a equipe catalã cedeu o empate para o Real Betis por 2 a 2, no Estádio Benito Villamarín. Veja a sequência de fotos do lance que originou a perda do dente do jogador do Barcelona abaixo:

Dani Olmo vai ao chão após choque com Marc Bartra, zagueiro do Real Betis (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Dani Olmo sente dor na região da boca e identifica ausência de dente (foto: Cristina Quicler/ AFP)<br>

Dani Olmo mostra dente para árbitro da partida (foto: Cristina Quicler/ AFP)<br>

Próxima partida do Barcelona

Com o empate com o Betis, o Barcelona pode ver o Real Madrid encostar no retrovisor pela disputa da liderança da La Liga. A equipe merengue entra em campo ainda neste sábado (7), às 17h, para enfrentar o Girona, fora de casa.

Após mais uma rodada de Campeonato Espanhol, o Barcelona da uma pausa na disputa nacional e viaja para enfrentar o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, na próxima quarta-feira (11), pela sexta rodada da Fase de Liga da Champions League.