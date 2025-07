Relembre a carreira no futebol de Radamés, campeão do Power Couple Brasil

Radamés Furlan, campeão do Power Couple Brasil 7 ao lado da esposa, Carol Furlan, construiu carreira como volante em clubes do Brasil e do exterior. Revelado pelo Fluminense, o ex-jogador nasceu no Rio de Janeiro e se profissionalizou em 2005, após passagem pela base de Xerém. Foi campeão carioca pelo Tricolor no mesmo ano, e vice da Copa Sul-Americana de 2009.

Entre 2006 e 2008, passou por Juventude e Náutico. Em seguida, foi emprestado ao Al Jazira, dos Emirados Árabes. Ao retornar ao Brasil, defendeu Botafogo-SP, Volta Redonda, Icasa, Vila Nova, Paysandu e Boa Esporte, onde viveu sua melhor fase: foi campeão da Série C em 2016 e da Taça Minas Gerais em 2012.

Em 2014, chegou a atuar pelo Tractor Sazi, do Irã. Encerraria a carreira no Brasiliense, onde jogou entre 2018 e 2023 e conquistou a Copa Verde em 2020. Ao deixar o futebol, participou de dois realities na Record: A Fazenda 15 (2023) e o Power Couple (2025), onde saiu vencedor.

Radamés tem 39 anos, é casado com Carol desde 2020 e mora em Brasília com a esposa e os três filhos. A vitória no reality reforça a projeção do ex-volante fora dos gramados, agora também conhecido do grande público como personalidade de televisão.