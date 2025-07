Ex-Fluminense, Radamés vence o Power Couple Brasil com a esposa, Carol Furlan

O ex-jogador Radamés Furlan e sua esposa, Carol Furlan, foram os grandes campeões da sétima temporada do Power Couple Brasil. A final do reality de casais da Record TV foi exibida na noite desta quinta-feira (10), consagrando o casal com 54,24% dos votos do público.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a vitória, Carol e Radamés levam para casa os R$ 446 mil acumulados ao longo das provas durante o programa. Além do prêmio em dinheiro, eles superaram na final os casais Adriana e Dhomini — que ficaram em segundo lugar e ganharam um carro 0 km — e Rayanne e Victor, que fecharam o pódio em terceiro e receberam R$ 50 mil.

Radamés, de 39 anos, é ex-volante e teve passagem pelo Fluminense, além de defender outros clubes como Paysandu, Náutico, Juventude, Botafogo-SP e Boa Esporte. Ele disputou a edição do reality ao lado de Carol, judoca e árbitra, com quem é casado desde 2020. O casal vive em Brasília e tem três filhos.

continua após a publicidade

➡️ Radamés em ‘A Fazenda’: veja os ex-jogadores que já participaram do reality show

Durante a competição, o ex-jogador e sua esposa se destacaram pelo entrosamento nas provas e postura firme nas disputas da convivência, o que lhes garantiu apoio popular até a grande final. Foi a segunda experiência de Radamés em realities: ele também participou de "A Fazenda", em 2023.

A final marcou o encerramento da temporada apresentada por Felipe Andreoli e Rafa Brites, que contou com 14 casais no elenco e diversas reviravoltas ao longo dos episódios. A vitória de Radamés e Carol representa mais um momento de visibilidade para o ex-atleta fora dos gramados, agora consagrado também na televisão.

continua após a publicidade