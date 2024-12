Companheiro de Lucas Paquetá no West Ham sofre acidente de trânsito

O atacante Michail Antônio, companheiro de Lucas Paquetá no West Ham, se envolveu em um acidente de trânsito neste sábado (7), na Inglaterra. A informação foi confirmada pelo clube londrino após imagens do carro do jogador circularem pelas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Luís Castro abre o jogo sobre interesse de clubes brasileiros e define futuro

➡️ Vitor Roque é decisivo, e Betis empata com Barcelona em La Liga

Apesar da confirmação do acidente, ainda não se tem muitas informações. Conforme divulgado pelo clube londrino, o atacante se encontra em um estado estável após o ocorrido na região de Essex. O atleta já está consciente e sob observação rigorosa em um hospital não identificado no centro de Londres.

Antônio, de 34 anos, chegou ao West Ham em 2015, após passagem pelo Nottingham Forest. Desde então, se tornou um dos principais nomes da equipe dos Hammers, tendo grande conexão com a torcida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nota do West Ham

"O West Ham United pode confirmar que Michail Antonio está em condição estável após um acidente de trânsito esta tarde na área de Essex. Michail está consciente e se comunicando e atualmente está sob supervisão rigorosa em um hospital no centro de Londres.

Neste momento difícil, pedimos gentilmente a todos que respeitem a privacidade de Michail e sua família. O Clube não fará mais comentários esta noite, mas emitirá uma nova atualização no devido tempo."

continua após a publicidade