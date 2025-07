Lance de Robinho Jr chama atenção em estreia pelo Santos: ‘De quem conhece’

O Santos venceu o Desportiva Ferroviária por 3 a 1, na última quinta-feira (10), por um amistoso da Vitória Cup, no Estádio Kleber José de Andrade, no Espírito Santo. Na ocasião, um dos destaques do time do Peixe foi o jovem Robinho Jr, filho do ex-jogador Robinho. O atacante, de 17 anos, entrou durante a segunta etapa e chamou atenção dos torcedores.

Em campo, a joia das categorias de base do Santos entrou aos 23 minutos da segunda etapa. Ele contribuiu para a vitória do Santos ao dar uma assistência para o terceiro gol do Peixe na partida, marcado por Diego Pituca.

Nas redes sociais, os torcedores do Peixe aprovaram a estreia do jogador no profissional. Além da participação direta em gol, o atleta também foi elogiado por algumas jogadas individuais e domínios feito ao longo da partida. Veja abaixo:

Santos x Desportiva Ferroviária

Em campo, a equipe paulista não teve grandes dificuldades para vencer o amistoso. Neymar foi o responsável por abrir o placar logo no início da partida. O cronômetro marcava 19 minutos da primeira etapa, quando o camisa 10 converteu uma penalidade.

Posteriormente, foi a vez de Guilherme marcar para o alvinegro praiano antes do fim do primeiro tempo. Com o dois a zero no placar, o Santos retornou do intervalo com a rotação abaixa. Assim, o clube capixaba diminuiu a desvantagem, aos 66 minutos.

Para não correr riscos, dez minutos após o gol sofrido, Diego Pituca voltou a marcar para o Santos. A reta final do confronto foi marcada por invasões de torcedores ao campo. Como medida de segurança a arbitragem terminou a partida aos 41 minutos do segundo tempo.