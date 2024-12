João Pedro, do Brighton, e Matheus Cunha, do Wolverhampton, foram indicados ao prêmio de melhor jogador de novembro na Premier League. Os brasileiros, somados, marcaram cinco gols nas partidas que disputaram no período e foram lembrados pela organização da liga.

No último mês, João, que havia se lesionado, voltou a se destacar contra um grande da Inglaterra. Depois de balançar as redes contra Arsenal e Manchester United, foi o algoz do City ao sair do banco para dar uma assistência e marcar um gol sobre o time de Pep Guardiola na vitória por 2 a 1. O mesmo desempenho foi visto na visita ao Bournemouth, em triunfo pelo mesmo placar, mas contra o Southampton, o ex-Fluminense passou em branco.

João Pedro comemora gol pelo Brighton na Premier League (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Matheus, por sua vez, teve um desempenho ainda superior. Com os Wolves na lanterna, o centroavante apareceu para recolocar a equipe mais perto da briga para fugir do Z-3. Primeiro, deu assistência no empate em 2 a 2 com o Crystal Palace; nos dois jogos seguintes, marcou três gols e concedeu dois passes para tentos nas vitórias sobre Southampton e Fulham; e no quarto jogo do mês, não pôde contribuir ou evitar a derrota para o Bournemouth em pleno Molineux.

Matheus Cunha comemora gol pelo Wolverhampton na Premier League (Foto: Reprodução/Instagram)

A curiosidade é que as três bolas na rede colocadas por Matheus Cunha lhe concederam indicações a outro prêmio: o de gol mais bonito do mês de novembro. Com isso, se tornou o primeiro jogador a ter três gols indicados na mesma premiação da liga.

📃 Quais são os outros jogadores indicados ao melhor de novembro na Premier League?

⚽ Bruno Fernandes - Manchester United

⚽ Ryan Gravenberch - Liverpool

⚽ Martin Odegaard - Arsenal

⚽ Bukayo Saka - Arsenal

⚽ Mohamed Salah - Liverpool

⚽ Yoane Wissa - Brentford