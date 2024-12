Entenda por que Everton x Liverpool foi adiado pela Premier League

O clássico entre Everton e Liverpool, agendado para este sábado (7), foi adiado pela Premier League devido às condições climáticas adversas. O jogo estava programado para acontecer às 9h30 (de Brasília), no estádio Goodison Park, mas os fortes ventos e a chuva atrapalharam as viagens para Merseyside.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes 2025: Fifa define os grupos

No entanto, a liga anunciou que a partida será reagendada devido aos efeitos da tempestade Darragh, com ventos fortes de até 70 km/h previstos na região. O Liverpool publicou um comunicado informando sobre o adiamento.

Após uma reunião do conselho de segurança nesta manhã no Goodison Park, com a presença de autoridades de ambos os clubes, bem como representantes da polícia e do conselho municipal, foi decidido que a partida de hoje será adiada por questões de segurança - escreveu o Liverpool.

continua após a publicidade

- Pedimos desculpas pelo inconveniente causado e agradecemos aos torcedores pela compreensão. Embora reconheçamos que isso é profundamente decepcionante, a segurança dos torcedores, funcionários e jogadores é de suma importância. Informações relacionadas a uma nova data para o jogo serão anunciadas no devido tempo. Todos os ingressos comprados para o jogo original permanecerão válidos para o jogo remarcado - completou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Como se encontra Liverpool e Everton na Premier League

O Liverpool, líder da tabela com 35 pontos somados, chega para o jogo após o empate contra o Newcastle. Com apenas sete pontos de diferença do Chelsea, segundo colocado da competição, o Liverpool vai à procura da vitória contra o Everton para se isolar na liderança da Premier League.

Perto da zona de rebaixamento, o Everton bateu o Wolverhampton por 4 a 0 na última rodada do torneio. Apesar da vitória, o time perdeu recentemente para o Manchester United, pelo mesmo marcador e enfrenta dificuldades durante a temporada.