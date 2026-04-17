Manchester City x Arsenal: ESPN fará cobertura in loco do duelo

A ESPN exibe neste domingo (19), às 12h20 (horário de Brasília), o confronto decisivo entre Manchester City e Arsenal pela Premier League. A transmissão contará com uma novidade especial: cobertura realizada in loco, diretamente de Manchester, na Inglaterra.

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Considerado uma "final antecipada" da competição, o duelo no Etihad Stadium coloca frente a frente os dois principais candidatos ao título na reta final da temporada. A partida poderá ser assistida pela ESPN e pelo plano Premium do Disney+.

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Como será a transmissão de Manchester City e Arsenal

Rogério Vaughan analise possível decisão de campeonato entre Manchester City e Arsenal (Foto: Divulgação)

A exibição contará com narração de Rogério Vaughan e comentários de Mário Marra e Eugênio Leal, diretamente de Manchester. In loco, a equipe acompanha todos os detalhes do confronto no Etihad Stadium, enquanto o correspondente Renato Senise traz as informações direto do local. Carlos Eugênio Simon participa com análises de arbitragem.

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Para Rogério Vaughan, o contexto da partida transforma o jogo em uma decisão dentro de um campeonato de pontos corridos:

- É um jogo com cara de final. O Arsenal, mesmo liderando, chega pressionado para esse confronto, sabendo que qualquer deslize pode custar caro em um momento decisivo da temporada - analisa o narrador.

Já Mário Marra destaca o momento emocional e físico do líder da competição, além da força crescente do time comandado por Pep Guardiola:

- O Arsenal foi o time mais regular e ameaçou ser campeão com folga, mas agora vive um momento de maior pressão emocional, com desfalques e sinais de desgaste. E quando olha no retrovisor, vê um Manchester City que sabe ganhar essa competição, que evoluiu em todos os setores e chega muito preparado para um jogo com cara de decisão - afirma o comentarista.

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