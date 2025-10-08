Maestro Júnior aponta motivo pela oscilação do Flamengo: ‘Desequilibrou’

Durante o programa “Seleção Sportv”, o comentarista e ídolo do Flamengo, Júnior Maestro analisou o momento de oscilação da equipe antes da parada para a Data Fifa, que começou nesta segunda-feira (6). Segundo ele, um dos motivos que gerou essa instabilidade na equipe de Filipe Luís foi a saída de Luiz Araújo do elenco titular.

Júnior destacou ainda que a ausência do camisa 7 desequilibrou a forma como o Flamengo joga. Para ele, todos os jogadores desempenham a mesma função, com exceção de Luiz Araújo, que, segundo o ídolo rubro-negro, tem um dinamismo que falta à equipe comandada por Filipe Luís.

- Desde que o Luiz Araújo saiu do time titular do Flamengo, o time desequilibrou. Ele tem um dinamismo que sumiu no time. Todos os outros fazem a mesma função, mas ele tem esse dinamismo. Nas melhores fases do Flamengo no Brasileirão, ele estava no time. Isso é fato - disse, antes de completar.

- A gente não está por dentro do dia a dia. Alguma razão deve ter para esse rapaz que tem uma eficiência muito grande ter saído do time titular - finalizou.

Na derrota para o Bahia, no último domingo (5), o técnico Filipe Luís optou por colocar Luiz Araújo na vaga de Nico De la Cruz, já no intervalo da partida. No entanto, mesmo com a entrada do camisa 7, a equipe não conseguiu reverter a desvantagem no placar e acabou perdendo a liderança do Brasileirão.

Disputa por posição no ataque do Flamengo

Recheado de estrelas sob o seu comando, Filipe Luís busca alternativas para fechar o ataque rubro-negro. Com a pausa do futebol brasileiro para a Data Fifa de outubro, o treinador tem uma semana para preparar a equipe que entra em campo no clássico contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (15). A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.