Enquanto o Flamengo fez 1 ponto nos dois últimos jogos, o Palmeiras venceu o Vasco e o São Paulo e igualou os 55 pontos do Rubro-Negro, ultrapassando-o em número de vitórias. Galvão Bueno abriu a edição do seu programa na Record, "Galvão e Amigos", desta segunda (6), dando ênfase aos erros de arbitragem do Choque-Rei e a derrota do Rubro-Negro.

- Vamos falar do triunfo do Bahia contra o Flamengo, que está em queda, não há como negar - iniciou, sobre o Flamengo.

- Hoje, a palavra do dia é arbitragem. Pelo que nós vimos em quase todos os jogos dessa rodada, os árbitros estão em péssima fase. E pior, o VAR, que em vez de ajudar, atrapalha. Resultado, reclamações, revolta, times prejudicados, árbitros afastados, caos total, absoluto. Medidas mais enérgicas e efetivas têm que ser tomadas - completou, sobre a arbitragem do Brasileirão.

Expulsões atrapalham Flamengo, que perde para o Bahia

A expulsão de Danilo, ainda no primeiro tempo de Bahia x Flamengo, dificultou a vida do time de Filipe Luís na Arena Fonte Nova. A equipe carioca jogou com um homem a menos desde os 13 minutos do primeiro tempo, e acabou não resistindo à pressão, sendo derrotado por 1 a 0.

No início do segundo tempo, Wallace Yan recebe dois cartões amarelos e deixa o Flamengo com dois a menos. A equipe de Rogério Ceni soube segurar o resultado e garantiu os três pontos diante de seu torcedor.

Momento em que Danilo foi expulso em Bahia 1 x 0 Flamengo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Próximo jogo

Com a pausa do futebol brasileiro para a Data Fifa de outubro, o Flamengo volta a campo no próximo dia 15 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília), e encara o Botafogo no Nilton Santos. Já no dia 19, o Rubro-Negro recebe o Palmeiras no Maracanã.

