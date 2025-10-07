Mudanças na tabela? IA prevê resultados de jogos atrasados do Brasileirão

A pausa para a Data Fifa possibilitou que alguns clubes do Brasileirão remarcassem seus jogos atrasados neste intervalo de 10 dias. Nesta quarta-feira (8), as equipes começam a definir seu futuro na competição. O primeiro confronto será entre Atlético-MG x Sport, que se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Às 21h, o Mirassol recebe o Fluminense em partida válida pela 13ª rodada.

De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar os resultados das duas primeiras partidas atrasadas, realizadas nesta Data Fifa. Confira.

13ª rodada do Brasileirão - Atlético-MG x Sport

Brigando na parte de baixo da tabela de classificação, o Atlético-MG vai em busca de um resultado positivo diante de sua torcida. Por outro lado, o Sport pretende dificultar os objetivos da equipe mineira.

Segundo a Grok, o Galo é o grande favorito para o confronto válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A ferramenta destacou ainda que o Sport pode buscar equilibrar o confronto, assim como fez no empate com o Cruzeiro, no último final de semana. Apostando em um resultado, ela cravou a vitória do Galo por 2 a 0.

14ª rodada do Brasileirão - Mirassol x Fluminense

A partida atrasada da 13ª rodada do Brasileirão, marca o primeiro encontro entre as duas equipes na história. Com aproveitamento de 70% em seus jogos como mandante, o Mirassol enfrenta um Fluminense embalado sob o comando de Luís Zubeldía.

De acordo com a ferramenta de inteligência artificial, apesar de jogar fora de seus domínios, o Fluminense é o grande favorito para o jogo. Ela apontou ainda que o desempenho do Mirassol dentro de seu estádio pode equilibrar o confronto. Apostando em um resultado, a IA cravou vitória Tricolor por 2 a 1.

Como chegam as equipes?

A partida entre Mirassol x Fluminense marca a disputa entre as equipes por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Estacionado na 7ª posição, com 38 pontos, o Tricolor está a cinco pontos da equipe paulista, que ocupa a 6ª colocação.

Na outra parte da tabela, o Galo recebe o lanterna do Brasileirão, e busca abrir vantagem na briga contra a zona de rebaixamento. Sem vencer a duas partidas, a equipe mineira segue na 15ª posição, com 29 pontos somados. Já o Sport, vem de um empate heróico contra o Cruzeiro e busca seguir invicto em Belo Horinzonte.