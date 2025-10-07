menu hamburguer
Falcão, do Rappa, segue os passos de Toni Garrido e atualiza música: ‘Flamengo’

Cantor usou as redes sociais para ironizar a polêmica

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/10/2025
21:45
Marcelo Falcão, vocalista do Rappa e torcedor do Flamengo (Foto: Reprodução)
No último final de semana, Toni Garrido se envolveu em uma polêmica ao atualizar a letra da música “Girassol”, um dos principais sucessos da banda Cidade Negra. Em tom de ironia, Marcelo Falcão, do Rappa, usou as redes sociais para modificar a letra de uma de suas músicas mais famosas: Minha Alma. Torcedor assumido do Flamengo, o cantor fez uma homenagem para o clube de coração.

No último sábado, o programa “Altas Horas” recebeu a banda Cidade Negra e no início da apresentação de seu maior hit, o vocalista Toni Garrido anunciou uma pequena mudança na música "Girassol”. Segundo ele, um dos trechos da composição era considerado "hétero machista top, horrível". A atitude, no entanto, gerou grande repercussão nas redes sociais.

Diante disso, Marcelo Falcão resolveu modificar a letra de um de seus maiores sucessos à frente da banda “O Rappa”. Em tom de ironia, o vocalista comentou que resolveu entrar na moda e marcou o Flamengo para anunciar a nova canção em homenagem ao clube. Confira abaixo.

Veja a letra de Marcelo Falcão em homenagem ao Flamengo

A minha alma tá armada
E apontada para a cara do Flamengo
Pois paz sem voz, paz sem voz
Flamengo não tem medo
Às vezes eu falo com a vida
Às vezes é ela quem diz
Quantos títulos o Flamengo me der
Eu vou ficar feliz

Marcelo Falcão, vocalista do Rappa e torcedor do Flamengo (Foto: Reprodução)
