Falcão, do Rappa, segue os passos de Toni Garrido e atualiza música: ‘Flamengo’

No último final de semana, Toni Garrido se envolveu em uma polêmica ao atualizar a letra da música “Girassol”, um dos principais sucessos da banda Cidade Negra. Em tom de ironia, Marcelo Falcão, do Rappa, usou as redes sociais para modificar a letra de uma de suas músicas mais famosas: Minha Alma. Torcedor assumido do Flamengo, o cantor fez uma homenagem para o clube de coração.

continua após a publicidade

➡️Neto detona jogador do Flamengo: ‘Quem você pensa que é?’

No último sábado, o programa “Altas Horas” recebeu a banda Cidade Negra e no início da apresentação de seu maior hit, o vocalista Toni Garrido anunciou uma pequena mudança na música "Girassol”. Segundo ele, um dos trechos da composição era considerado "hétero machista top, horrível". A atitude, no entanto, gerou grande repercussão nas redes sociais.

Diante disso, Marcelo Falcão resolveu modificar a letra de um de seus maiores sucessos à frente da banda “O Rappa”. Em tom de ironia, o vocalista comentou que resolveu entrar na moda e marcou o Flamengo para anunciar a nova canção em homenagem ao clube. Confira abaixo.

continua após a publicidade

➡️Mudanças na tabela? IA prevê resultados de jogos atrasados do Brasileirão

Veja a letra de Marcelo Falcão em homenagem ao Flamengo

A minha alma tá armada

E apontada para a cara do Flamengo

Pois paz sem voz, paz sem voz

Flamengo não tem medo

Às vezes eu falo com a vida

Às vezes é ela quem diz

Quantos títulos o Flamengo me der

Eu vou ficar feliz

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas