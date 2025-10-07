Ex-Barcelona revela o desejo de jogar pelo Flamengo: ‘Nunca se sabe’

Nesta semana, o ex-jogador de Barcelona e PSG, Rafinha Alcântara participou de uma entrevista no “Charla Podcast” e revelou o desejo de atuar pelo Flamengo, seu time de coração. Filho do Mazinho, meia campeão do mundo em 1994, o jogador deixou o futuro em aberto para um possível retorno ao futebol brasileiro.

Durante a entrevista, Rafinha comentou que cresceu com influência vascaína do pai, mas optou por vestir as cores rubro-negras após entrar no gramado com os jogadores, durante um Fla-Flu.

- Faltou voltar a jogar no Brasil, mas está ainda aberto, nunca se sabe. Especificamente, no Flamengo. Todo mundo sabe que sou flamenguista. Meu pai é vascaíno, a gente cresceu com a força do Vasco, digamos assim: ‘Tu vai ter que ser vascaíno’ - disse, antes de completar.

- Só que o Adalberto, pai do Rodrigo Moreno, levou a gente para um Fla-Flu e colocou a gente para dentro do campo. Eu entrei com Júlio César, meu irmão (Thiago), acho que com Athirson, e o Rodrigo com Petkovic. Entrei no Maraca lotado, com a torcida do Flamengo louca no Fla-Flu e falei: ‘Quero ser isso ai”. Tinha uns sete anos de idade na época. E daí para frente era só discussão em casa: ‘A gente é flamenguista pai’ - comentou Rafinha Alcântara.

Rafinha comemora a conquista da Champions League pelo Barcelona (Foto: AFP / OLIVIER MORIN)

Acerto com o Flamengo ficou por detalhes

Questionado se esteve próximo de um acerto com o Flamengo, Rafinha revelou que teve reuniões com o clube carioca em 2017, mais ou menos no mesmo período que o rubro-negro fechou com o craque Everton Ribeiro. Segundo o ex-jogador do Barcelona, a escolha pelo camisa 7 foi correta.

- Tive reuniões que, no momento, acabou não dando essa oportunidade, mas estive muito perto. Quando veio o Everton Ribeiro, eu acho que eles acertaram na escolha, eu acho que saiu bem - finalizou.