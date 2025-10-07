Neto detona jogador do Flamengo: ‘Quem você pensa que é?’

O ex-jogador Neto detonou a expulsão do atacante Wallace Yan durante a derrota do Flamengo para o Bahia por 1 a 0, no último domingo (5), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. O jovem levou cartão vermelho no confronto com apenas 11 minutos em campo.

O lance aconteceu durante o segundo tempo do confronto. O cronômetro marcava 78 minutos, quando Wallace Yan, durante uma jogada invidual, acertou uma cotovelada no rosto do lateral Gilberto. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima identificou a agressão na hora e expulsou o atacante.

Durante o programa "Donos da Bola", da Band, desta terça-feira (7), o ex-jogador Neto relembrou o lance e disparou contra o jogador do Flamengo. O atual apresentador não poupou críticas e chegou a citar nomes históricos do clube para criticar o jovem.

- As duas expulsões no jogo do Flamengo foram certas. A do Danilo e a desse moleque aí, que está achando que é o Zico. Mascarado. O Wallace Yan, você está pensando que é quem? Você veste a camisa do Flamengo irmão. O clube tentando ser campeão, você entra em campo e é expulso com onze minutos. Você jogou em que lugar? Sabe quem é Zico? Andrade? Linclon? Cláudio Adão? Adílio? Quem é você para fazer o que você fez - disse o ex-jogador.

Como foi Bahia x Flamengo?

Com dez desfalques, o Bahia entrou em campo como azarão. Contudo, a situação mudou logo aos 13 minutos: Danilo acertou o rosto de Tiago em disputa com o pé alto e recebeu o cartão vermelho direto, alterando completamente o cenário do jogo. Filipe Luís optou por tirar Pedro do jogo e colocou o zagueiro Cleiton para recompor o sistema defensivo.

continua após a publicidade

Assim, a vantagem numérica permitiu ao Esquadrão assumir o domínio territorial. O time de Rogério Ceni adiantou as linhas, trocou passes no campo ofensivo e empurrou o adversário para perto da própria área. Apesar disso, os donos da casa não criavam grandes oportunidades.

Mesmo com inferioridade numérica, o Flamengo — que se fechou no 5-3-1 com Samuel Lino na ala esquerda e Carrascal como referência — encontrou uma chance clara em um contra-ataque. Arrascaeta encontrou Lino em velocidade, mas o desperdiçou o lance cara a cara e parou em grande defesa de Ronaldo.

Se o Rubro-Negro não fez, o Bahia converteu o controle da fosse de bola em gol antes do intervalo. Jean Lucas venceu disputa com Cleiton na entrada da área e tocou para Tiago, que ajeitou para Willian José bater no canto e abrir o placar aos 45'.

Logo na volta do intervalo, Filipe Luís promoveu mais três alterações: Samu Lino, Carrascal e De la Cruz deixaram o campo para as entradas de Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. O Flamengo subiu as linhas e tentou pressionar no início da segunda etapa, enquanto o Bahia se postou buscando o contra-ataque.

Em uma dessas saídas, o Tricolor assustou. Kayky acionou Michel Araújo nas costas da defesa, e o uruguai balançou a rede de Rossi aos 20 minutos, mas em posição irregular. O Fla seguiu ocupando o campo de ataque, mesmo com apenas dez jogadores, mas pecava nos erros de passe.

A última mexida de Filipe Luís foi Wallace Yan no lugar de Arracaeta. O jovem, porém, ficou apenas dez minutos em campo: pilhado, entrou aos 23', recebeu o primeiro amarelo por reclamação aos 30' e o segundo — e, consequentemente, o vermelho — por falta aos 33'. Assim, o Flamengo ficou com apenas nove jogadores em campo.

Mesmo com dois homens a menos, o Rubro-Negro seguiu tendo a bola e criou a melhor chances dos visitantes na partida. Luiz Araújo lançou na área do Bahia, e Léo Ortiz desviou de carrinho para o gol, parando em defesa de Ronaldo. A pressão não adiantou, e o Esquadrão de Aço triunfou na Fonte Nova.