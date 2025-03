Mãe de terceira filha de Neymar se hospeda perto de casa do jogador

Amanda Kimberlly, mãe da Helena, terceira filha de Neymar, passou o último final de semana em Mangaratiba, na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal "Extra", a modelo esteve hospedada em uma mansão com diária de R$ 5,3 mil, que fica apenas 34 km de uma propriedade do camisa 10 do Santos.

A estadia da influenciadora aconteceu durante o mesmo período em que Neymar se encontrava na região. O jogador viajou ao lado da namorada Bruna Biancardi e da filha Mavie para aproveitar momentos em família, enquanto se recupera de uma lesão.

Sempre discreta, Kimberlly compartilhou poucos registros do final de semana. Nas redes sociais, ela publicou fotos em um passeio de lancha e em momentos relaxantes na piscina da mansão ao lado de Helena. Veja fotos da hospedagem abaixo:

Mansão que hospedou Amanda Kimberlly, mãe de terceira filha de Neymar (Foto: Reprodução)

Quem é helena, terceira filha de Neymar?

Helena é a terceira filha de Neymar, fruto do relacionamento com a influenciadora Amanda Kimberlly. A chegada da caçula foi polêmica. Isso porque aumentou os rumores da infidelidade do jogador na relação com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, a segunda filha do atleta.

Apesar do cenário contraditório, o camisa 10 do Santos ainda vive um relacionamento com a influenciadora. Além das duas filhas, ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de um relacionamento do atleta com Carol Dantas, e agora, espera a chegada de Mel, segunda filha com Bruna Biancardi.

