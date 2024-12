Filha de Neymar é hospitalizada e mãe desabafa nas redes sociais: ‘Difícil’

Helena, filha mais nova do jogador Neymar, do Al-Hilal, com a influenciadora Amanda Kimberlly, foi hospitalizada na última quarta-feira (11). O fato foi compartilhado pela próprio mãe nas redes sociais, que não entrou em detalhes, mas tranquilizou os seguidores sobre a saúde da neném.

Conforme relatado pela influenciadora, tudo não passou apenas de um susto, e a publicação, que gerou preocupação sobre Helena, foi em tom de desabafo. Amanda quis compartilhar uma das dificuldades da maternidade.

- Primeiramente, quero agradecer pelo carinho e pelas orações. Helena está super bem. Ela ficou dodói nos últimos dias, e fiz uma postagem para compartilhar um pouco dos desafios da maternidade (para mim), como mãe de primeira viagem - iniciou a influenciadora, antes de completar.

- Recebi muitas mensagens de outras mães que também passaram ou estão passando por momentos difíceis com seus filhos no hospital. Desejo toda a saúde do mundo aos pequenos de vocês e muita força para cada mamãe. Ver um filho doente é uma sensação indescritível, de total impotência. Nem tudo são flores; a maternidade traz desafios diários. Resolvi dividir um pouco do meu - concluiu.

Publicação de Amanda Kimberlly tranquilizando os seguidores sobre o estado de Helena (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é Helena, filha de Neymar?

Helena é a terceira filha de Neymar, fruto do relacionamento com a influenciadora Amanda Kimberlly. A chegada da caçula foi polêmica. Isso porque aumentou os rumores da infidelidade do jogador na relação com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, a segunda filha do atleta.

Apesar do cenário, o atleta do Al-Hilal ainda vive um relacionamento com Bruna. Além das duas filhas, ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de um relacionamento do atleta com Carol Dantas.