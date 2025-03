Galvão Bueno defende Neymar na Seleção: ‘Se estiver bem, deve ser convocado’

Galvão Bueno defendeu a convocação de Neymar para a Seleção Brasileira em entrevista exclusiva feita com o Lance!. A reportagem conversou com o narrador, que saiu em defesa ao jogador do Santos.

De acordo com Galvão, se Neymar estiver bem, ele deve ser convocado. O narrador ainda defendeu o período de recuperação do jogador. Segundo suas palavras, é esperado que um atleta que tenha tido um quadro de lesões assim, leve tempo para se recuperar.

- O problema, no entanto, é que, quando um jogador se machuca fora da semana de jogos, ele deve ser convocado assim que estiver apto. O ponto é que ele deve ser convocado estando bem, e não apenas por precaução. Ele não precisa obrigatoriamente ser chamado já prevendo que sentirá algum desconforto na viagem. Ele foi convocado, parecia estar bem, mas acabou sentindo dores, agravando a situação e agora está em recuperação - disse Galvão.

- É normal que alguém com uma contusão de um ano e meio tenha dificuldades no retorno. Portanto, sempre que estiver bem, deve ser convocado, e não apenas porque há um receio de que possa sentir dores - completou.

Neymar havia aparecido na lista de convocados de Dorival Júnior, mas foi cortado após sentir um desconforto no músculo do posterior da coxa esquerda na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Bragantino, no início do mês, pelas quartas de final do Paulistão.

Galvão deu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Renato Pizzutto/Band)

Galvão lança novo programa na Band

Galvão Bueno deu uma entrevista de imprensa nessa segunda-feira (24) sobre seu novo programa na Band, chamado de "Galvão e Amigos". O jornalista deu detalhes sobre o que pode se esperar do seu retorno à televisão aberta.

O programa contará com as participações de Walter Casagrande, Mauro Naves, Roberto Falcão - que trabalharam com Galvão na Globo no passado. A estreia acontecerá no dia 31 de março, com a presença de Ronaldo Fenômeno. O programa acontecerá às segunda-feiras, a partir das 22h30 (de Brasília).