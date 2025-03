Argentina x Brasil: Galvão analisa momento da Seleção e comenta chance do hexa

Galvão Bueno comentou sobre o momento atual da Seleção Brasileira e projetou a possibilidade do Brasil conquistar o hexa na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o narrador reforçou que o país sempre chega como um dos favoritos ao torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O Brasil sempre chega forte na Copa do Mundo. Se olharmos para a história, o Brasil tem cinco títulos mundiais, a Itália tem quatro, a Alemanha também tem quatro. Depois, vem a Argentina com três, além de França e Uruguai, que têm dois cada. E não passa disso. Então, o Brasil está sempre entre os favoritos - destacou Galvão Bueno.

continua após a publicidade

Galvão relembrou ainda a campanha do Brasil na Copa do Mundo do Catar, em 2022, e argumentou que a eliminação nas quartas de final não foi por um desempenho ruim da equipe.

- Na última Copa, o Brasil chegou às quartas de final, com um time forte, mas acabou eliminado por detalhe. Foi um jogo em que não poderíamos ter sofrido aquele gol de jeito nenhum. Futebol tem dessas coisas. O Brasil sempre chega forte, mas ganhar é outra história - analisou.

continua após a publicidade

Porém, Galvão não poupou críticas quanto ao momento da Seleção atualmente. Para ele, existem jogadores talentosos, mas falta o que chama de "força coletiva".

- O momento atual da seleção não é dos melhores. Temos jogadores talentosos, mas ainda falta uma força coletiva que coloque o Brasil no topo das expectativas de conquista. Ainda assim, como sempre, seremos uma das seleções a serem observadas - completou.

A Seleção Brasileira volta a jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Argentina nessa terça-feira (25). O jogo será às 20h (de Brasília), no estádio Monumental.

(Foto: Renato Pizzutto/Band)

Galvão defendeu a convocação de Neymar

Galvão Bueno defendeu a convocação de Neymar para a Seleção Brasileira durante a exclusiva feita com o Lance!. A reportagem conversou com o narrador, que saiu em defesa ao jogador do Santos.

De acordo com Galvão, se Neymar estiver bem, ele deve ser convocado. O narrador ainda defendeu o período de recuperação do jogador. Segundo suas palavras, é esperado que um atleta que tenha tido um quadro de lesões assim, leve tempo para se recuperar.

- O problema, no entanto, é que, quando um jogador se machuca fora da semana de jogos, ele deve ser convocado assim que estiver apto. O ponto é que ele deve ser convocado estando bem, e não apenas por precaução. Ele não precisa obrigatoriamente ser chamado já prevendo que sentirá algum desconforto na viagem. Ele foi convocado, parecia estar bem, mas acabou sentindo dores, agravando a situação e agora está em recuperação - disse Galvão.