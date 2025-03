Rodrygo responde se Seleção Brasileira deve jogar para Neymar

Um dos assuntos que mais divide os torcedores da Seleção Brasileira é o fator Neymar. Para alguns, o time deve girar em torno de camisa 10, enquanto outros acham que o coletivo deve prevalecer sobre talentos individuais. Mas como será que os jogadores da Seleção se sentem a respeito? Rodrygo, atual detentor da camisa 10 de Neymar, respondeu quando questionado por Romário.

Neymar e Rodrygo na vitória da Seleção Brasileira por 5 a 0 sobre a Bolívia (Foto:Vitor Silva/CBF)

- Em 1970, o Brasil jogou para o Pelé. Em 1994, o Brasil jogou para Romário. Em 2002, o Brasil jogou para o Ronaldo Fenômeno. Você entende que se o Neymar estiver bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente no ano da Copa e a Seleção Brasileira jogar para o Neymar, há chance de conquistar o hexa? - perguntou Romário.

- Sim, com certeza. Acho que todo mundo entende isso e a Copa passada foi, foi um grande exemplo para gente. A gente acabou vendo nosso maior rival, a Argentina, conquistando um título onde todo mundo se fechava ali e jogava pelo Messi. Todo mundo sabe a qualidade do Neymar, a gente sabe que ele é o nosso melhor jogador, é nosso camisa 10, então a gente vai correr por ele com muito orgulho. Então, se você tem um cara desse no time, você tem a oportunidade de correr por ele, fica mais fácil respondeu Rodrygo.

