Amanda Kimberlly, mãe de Helena, terceira filha de Neymar, parou no hospital após viagem ao Rio de Janeiro. O passeio da modelo aconteceu no último final de semana e contou com a presença da pequena. As duas estiveram em Mangaratiba, em uma mansão perto da propriedade do camisa 10 do Santos na região.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O momento era para ser protagonizado por descanso e tranquilidade, em meio a paisagem paradisíaca do local. Contudo, Amanda Kimberlly relatou nesta quinta-feira (27) que passou perrengue na viagem. Conforme publicado por ela nas redes sociais, para chegar a cidade, a influenciadora passou por problemas no carro e parou em um hospital, após desenvolver uma crise de dermatite desencadeada pelo stress.

- O perrengue que foi o início dessa viagem, só rindo mesmo. Passei uma semana acompanhada da minha dermatite de stress. O carro parou no meio da estrada, não ligava por nada nesse mundo. Tínhamos um pedaço de acostamento. Tentamos todas as opções - iniciou a modelo, antes de completar.

continua após a publicidade

- Não teve jeito, foi de arrasta pra cima. Tínhamos um pedaço de acostamento, ventilador da shopee (uma mamãe precavida) e pessoas incríveis, que pararam pra nos ajudar. Achamos um lugar mais seguro, e ficamos esperando o resgate do guincho - concluiu.

Amanda Kimberlly, mãe de terceira filha de Neymar, compartilhou imprevisto em viagem ao Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Amanda Kimberlly, mãe de terceira filha de Neymar parou no hospital após viagem ao Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Quem é Helena, terceira filha de Neymar?

Helena é a terceira filha de Neymar, fruto do relacionamento com a influenciadora Amanda Kimberlly. A chegada da caçula foi polêmica, porque aumentou os rumores da infidelidade do jogador na relação com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, segunda filha do atleta.

continua após a publicidade

Apesar do cenário contraditório, o camisa 10 do Santos ainda vive relacionamento com a influenciadora. Além das duas filhas, ele é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de relação anterior do atleta com Carol Dantas. Agora, o craque também espera a chegada de Mel, segunda filha com Bruna Biancardi.