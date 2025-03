Santos toma decisão sobre presença de Neymar na estreia do Brasileirão

O Santos não vai poder contar com o atacante Neymar na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Vasco, no próximo domingo (30), às 18h30, em São Januário.

Nesta quinta-feira (27), o clube comunicou que o jogador vai permanecer em processo de transição física. A decisão foi tomada após uma nova avaliação realizada pelo Departamento Médico do Santos. O staff do atleta e a comissão técnica também participaram da definição.

Ainda segundo o Peixe, o objetivo é melhorar a recuperação e fortalecimento do camisa 10 para evitar afastamentos maiores, situação que sistematicamente acontece após longos períodos de afastamento dos gramados.

Neymar está sendo reavaliado semanalmente para definir a progressão das atividades e segue evoluindo na reabilitação diária no CT Rei Pelé, acompanhado de seu staff médico.

Neymar segue em transição física depois de ter sofrido a lesão na coxa esquerda no Paulistão. (Foto: Robson Mafra/AGIF)

O técnico Pedro Caixinha lembrou que o camisa 10 do Peixe está no segundo de três ciclos para a seu retorno à condição total.

-Não podemos esquecer o longo tempo de inatividade, que ele joga com uma explosão e intensidade tamanha, não sabe atuar de outra maneira e quer sempre jogar, ganhar. Ele passou pelo ciclo de jogo e participou de mais partidas do que fez nesses últimos anos. Agora estamos a prepará-lo para o ciclo de treino e depois vamos prepará-lo para o ciclo e treino e de jogo. É um processo com paciência para que esteja pronto- explicou Caixinha.

Neymar se lesionou o dia 2 de março, no duelo contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Ele marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 diante do Massa Bruta. Desde então, não participou da semifinal contra o Corinthians e nem do amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira. Também foi cortado da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.