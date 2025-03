Neymar vive período de recuperação de lesão no Santos, e nesta quinta-feita (27), ele teve um convidado especial durante sessão de recondicionamento físico. O empresário Luciano Hang, dono da Havan, patrocinadora do clube santista, esteve presente no CT Rei Pelé para realizar uma visita ao camisa 10.

O encontro uniu esporte e negócios. Através das redes sociais, Luciano Hang compartilhou o momento ao lado do jogador. Com muito humor, ele se sujeitou a realizar uma sessão de bicicleta indoor com o camisa 10. Na publicação, o empresário brincou com a situação e agradeceu o carinho do jogador.

- Dois jogadores caros treinando juntos. Hoje o treino do Véio tá pago em grande estilo com Neymar. O pai ta on - publicou o empresário.

Neymar e Luciano Hang treinam no CT do Santos (Foto: Reprodução/Instagram)

Lesão de Neymar

O camisa 10 do Santos acumulou mais uma frustração na carreira ao ter uma nova lesão. O contratempo aconteceu na vitória do Peixe sobre o RB Bragantino, por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, Neymar deixou o campo com dores na coxa esquerda.

O cenário fez o meia perder a convocação da Seleção Brasileira da última Data-Fifa. A primeira ausência do atleta pelo Santos aconteceu no clássico contra o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão. Sem o meia, a equipe do técnico Pedro Caixinha foi eliminada do estadual ao perder para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena.

O Santos terá que jogar novamente sem o principal jogador na estreia do Campeonato Brasileiro. Neymar ainda não se encontra recuperado da lesão muscular, e por isto, será desfalque na partida contra o Vasco, deste domingo (30), em São Januário.