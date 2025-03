Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez da segunda filha do casal no dia 25 de dezembro de 2024. O nome escolhido para a nova filha do camisa 10 foi Mel. A irmã de Mavie deve nascer entre julho e setembro, se tudo correr normalmente na gravidez da influenciadora.

Bruna Biancardi grávida de Mel, sua segunda filha com Neymar (Foto: Reprodução)

Mais filhos a caminho?

Além de Mavie e Mel, Bruna Biancardi declarou que ela e Neymar não planejam parar a produção. Segundo a influenciadora, o plano dos dois é de ter mais uma criança.

- A barriga na segunda gravidez cresce mais rápido. Estamos muito felizes. Outra menininha, que loucura. Vou vestir igual a Mavie, elas vão brincar e crescer juntas, tipo eu e minha irmã. Depois queremos mais um tá? - disse Bruna.

Filhos de Neymar

Além de Mavie e da nova criança aguardada no relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar também tem mais dois filhos. O primogênito é Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. A outra criança é Helena, de 5 meses, da relação polêmica com a modelo Amanda Kimberlly.

A relação de Bruna Biancardi com Davi Lucca, 1º filho de Neymar

De acordo com Bruna, sua relação com Davi Lucca é especial. O menino tem atualmente 13 anos, e é fruto do antigo relacionamento de Neymar com a também influenciadora, Carol Dantas.

- Desde o dia em que o conheci, fiquei surpresa com a pureza dele, com o quanto ele é doce, carinhoso, preocupado, educado… Ele é muito amado e especial - disse a influenciadora sobre Davi Lucca.